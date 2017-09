Nachrichten › Aktuell 15.000 TEU-Containerschiff wird an Hapag-Lloyd ausgeliefert Aktuell | 323 323 0 Transport | Mittwoch, 27 September 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

„Al Jmeliyah“ wird in Südkorea übergeben. Flotte einer der jüngsten und modernsten in der Industrie. Foto: Hapag Lloyd



Diese Serie, die von 2015 an ausgeliefert worden war, umfasste insgesamt elf Schiffe mit 15.000 TEU sowie sechs weitere mit 19.900 TEU. Seit der Fusion mit Hapag-Lloyd Ende Mai diesen Jahres gehören diese Einheiten alle zur Flotte von Hapag-Lloyd, die derzeit insgesamt 219 Schiffe umfasst. Hapag-Lloyd ist damit die fünftgrößte Linienreederei der Welt. „Unsere Flotte, mit einem Durchschnittsalter von nur 7,1 Jahren eine der jüngsten und modernsten in der Industrie, ist mit diesem Neubau jetzt komplett“, sagte Anthony Firmin, Chief Operating Officer (COO) von Hapag-Lloyd anlässlich der Auslieferung: „Auf absehbare Zeit planen wir, keine weiteren Neubauten zu ordern.“



