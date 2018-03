Nachrichten › Aktuell Arbeitsplatz Flughafen - Fraport stellt mehr als 1.800 Beschäftigte ein Aktuell | 198 198 0 Verkehr | Donnerstag, 08 März 2018 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Groß angelegte Kampagne zur Rekrutierung im Rhein-Main-Gebiet aufgelegt. Foto: Fraport AG



„Der Jobmotor Flughafen läuft – aktuell wollen wir unser Personal im gesamten Fraport-Konzern deutlich aufstocken. Insgesamt sind über 1.800 Stellen in den unterschiedlichsten Bereichen offen. Entsprechend differenziert sind Aufgaben, Anforderungen und Zielgruppen“, erklärt Michael Müller, Arbeitsdirektor und Mitglied des Vorstands der Fraport AG. Ende 2017 beschäftigte der Konzern 21.732 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Heimatstandort, dem Flughafen Frankfurt. Der Flughafen Frankfurt ist das Tor zur Welt. Allein im vergangenen Jahr zählte er mehr als 64,5 Millionen Fluggäste, ein Anstieg um 6,1 Prozent und so viele Passagiere wie nie zuvor. Die steigende Nachfrage sowie zusätzliche Angebote durch neue Airlines und Destinationen sorgen dafür, dass Deutschlands größtes Luftverkehrsdrehkreuz einen enormen Personalbedarf aufweist. Das macht sich vor allem beim Flughafenbetreiber Fraport und seinen Tochterunternehmen FraGround, FraSec und FraCareS bemerkbar. Hier muss die Aufenthaltsqualität in den Terminals beispielsweise durch ein angenehmes Klima sowie funktionierende Aufzüge und Rolltreppen sichergestellt werden. Um das auch bei weiter steigenden Passagierzahlen zu gewährleisten, braucht Fraport in diesen Bereichen mehr qualifiziertes Personal. Gleiches gilt für die operativen Bereiche wie Flugzeugabfertigung und Fluggastkontrolle, da mehr Passagiere und mehr Fracht bewältigt werden müssen. Um diese Tätigkeiten vor und hinter den Kulissen auszuüben, sind aktuell beispielsweise folgende Funktionen ausgeschrieben: Facharbeiter (m/w) für Aufzugs- und Fahranlagentechnik im Bereich Mechatronik/Elektrik, Sachbearbeiter (m/w) Systemspezialist Gebäudeautomation, Elektriker/Elektroniker/Mechatroniker (m/w) als Facharbeiter (m/w) für die Instandhaltung der Gepäckförderanlage, Gepäckfahrer (m/w), Flugzeugabfertiger (m/w) oder Busfahrer (m/w). Mit Blick auf den angespannten Arbeitsmarkt hat Fraport eine breit aufgestellte Recruiting-Kampagne aufgelegt, um den enormen Personalbedarf zu decken. „Unsere Zielgruppen sind sehr heterogen hinsichtlich Alter und Qualifikation, sodass wir unterschiedliche Wege gehen müssen, um potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen. Hauptzielgruppe sind Berufseinsteiger, aber auch Berufstätige, die Lust haben, sich bei einem attraktiven Arbeitgeber einer neuen Herausforderung zu stellen und in einem faszinierendem Arbeitsumfeld zu arbeiten. Heute kommt es darauf an, seine Zielgruppe zu kennen und vor allem zu wissen, wo man sie antrifft“, beschreibt Silke Niehaus, Leiterin Personalserviceleistungen der Fraport AG, die zugrundeliegende Strategie. Um gleichzeitig auch die breite Öffentlichkeit zu erreichen und Fraport als Arbeitgeber noch bekannter zu machen, bietet ein breiter Medienmix Abwechslung. Klassische Formate wie City-Light-Poster an den Verkehrsknotenpunkten in der Frankfurter Innenstadt, Stellenanzeigen auf Online-Portalen oder Printanzeigen in Fachmagazinen sind ebenso vielversprechend wie die Beklebung von öffentlichen Bussen und Bahnen sowie Fraport-Carpool-Fahrzeugen, die besonders rund um den Flughafen auf die offenen Stellen aufmerksam machen sollen. Weiterer Schwerpunkt der Kampagne liegt auf der crossmedialen Zusammenarbeit mit lokalen Radiosendern und den eigenen Social Media-Präsenzen auf Facebook und Snapchat. Via Storytelling werden potenziellen Bewerbern hier detaillierte und authentische Einblicke in die Arbeitsplätze gewährt und gleichzeitig die Faszination Flughafen transportiert. „Insbesondere diese Aktionen tragen Früchte“, so Niehaus weiter. „Seit Kampagnen-Start verzeichnen wir eine deutliche Steigerung der Bewerberzahlen in den betroffenen Bereichen Facharbeiter, Feuerwehr und Rettungsdienst.“ Ausführliche Informationen zu den offenen Stellen finden Sie im Karriere-Portal der Fraport AG unter www.fraport.de/karriere Kommentare: