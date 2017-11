Biologisch wirksames Licht verbessert Aufmerksamkeit von Lkw-Fahrern

Ein Forscherteam der Daimler AG untersuchte Auswirkungen von zusätzlichem Licht auf das mentale Empfinden und die Leistungsfähigkeit von Lkw-Fahrern. Foto: Daimler

Sie verbringen Tage oder sogar Wochen in ihrem Lkw. Fernfahrer sind in ihrer Führerkabine meist schlechten Lichtverhältnissen ausgesetzt. Gerade in der Winterjahreszeit beeinträchtigt die Dunkelheit die Aufmerksamkeit und das Wohlbefinden von Lkw-Fahrern. Es stellt sich die Frage, ob mithilfe einer speziellen Beleuchtung im Fahrerhaus dafür gesorgt werden kann, dass der Fahrer fit und aufmerksam bleibt.

Hierzu untersuchte Anfang dieses Jahres ein Forscherteam der Daimler AG im winterlich dunklen Finnland die Auswirkungen von zusätzlichem Licht in der Fahrerkabine. Acht Testfahrer haben zwei Wochen den Arbeitsalltag eines Truckers simuliert. In einer Woche waren sie in einem Mercedes-Benz Actros TopFit-Truck ohne Zusatzbeleuchtung unterwegs (dem „Referenz-Lkw“), in der anderen Woche im TopFit-Truck mit Daylight+. In diesem sind drei Lichtapplikationen verbaut, die die Fahrerkabine mit tageslichtähnlicher Beleuchtung erhellen: Erstens ein Lichtwecker, der den Sonnenaufgang simuliert, zweitens eine Lichtdusche, in der der Fahrer vor und nach der Fahrt 30 min künstliches Tageslicht tanken kann und drittens Daylight+ als Tageslichtergänzung während der Fahrt. Bei der Studie wurde vor allem die Akzeptanz der Beleuchtung, die Schlafqualität und die Leistungsfähigkeit der Fahrer untersucht.

Nun wurden die Ergebnisse ausgewertet: Das adaptive Daylight+ konnte während der Fahrt die tägliche Lichtdosis auf den dreifachen Wert anheben. Zusammen mit den Lichtduschen vor und nach der Fahrt konnte die Lichtdosis in der Fahrerkabine im Vergleich zur normalen Tagesdosis mehr als verfünffacht werden. Bei Daylight+ passt sich die Helligkeit im Fahrerhaus durch einen Sensor ständig an die äußeren Bedingungen an. So kann die tägliche Lichtdosis um ein Vielfaches gesteigert werden, ohne den Fahrer zu blenden.