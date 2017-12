Nachrichten › Aktuell DHL launcht Online Freight Quotation & Booking Service für Luftfrachtsendungen Aktuell | 457 457 0 Luftfracht | Donnerstag, 30 November 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

So sieht der neue Online Freight Quotation & Booking Service von DHL Global Forwarding aus: Foto: DHL



DHL Global Forwarding, der Luft- und Seefrachtspezialist von Deutsche Post DHL Group, startet einen neuen Online-Service zur Angebotserstellung und Buchung von internationalen Luftfrachtsendungen. Der Online Freight Quotation & Booking Service liefert in Sekundenschnelle wettbewerbsfähige Angebote, basierend auf All-in-Raten für Haus-zu-Haus Transporte und Laufzeitinformationen. Zudem ist die Anwendung mit DHL Interactive verknüpft, dem digitalen Kundenportal von DHL Global Forwarding. Über das Portal lassen sich unter anderem Sendungen verfolgen sowie individuelle Sendungsberichte erstellen und versenden. Der benutzerfreundliche Online-Service ist ab sofort in mehr als 40 Ländern verfügbar und deckt damit weltweit die wichtigsten Handelsrouten und Verkehrsknotenpunkte ab. Versender und Empfänger können sowohl per Computer als auch mobilem Endgerät jederzeit Angebote einholen und zu allen gängigen Zahlungsoptionen Frachtsendungen buchen. Zusätzlich bietet der Service Informationen zu wichtigen Handelsbestimmungen. "Internationaler Versand muss nicht kompliziert sein. Von der Auswahl des richtigen Dienstleister bis hin zum passenden Preis - mit einem Klick sollte dies alles online verfügbar sein", so Angelos Orfanos, Global Head of Marketing & Sales bei DHL Global Forwarding. "Deshalb haben wir den neuen Online Freight Quotation & Booking Service entwickelt, der jedem Nutzer im Handumdrehen ein wettbewerbsfähiges Angebot für Luftfrachtsendungen bereitstellt. Dieses kann im nächsten Schritt direkt gebucht werden." Der Angebots- und Buchungsservice ist für Luftfrachtsendungen mit einem Gewicht von bis zu 2.000 Kilogramm pro Sendung. Mit den Laufzeitprodukten Air Connect und Air Economy von DHL haben Kunden zudem die Möglichkeit, ihre Sendungen zeit- oder kostenpriorisiert zu versenden. Basierend auf dem Abhol- und Zustellort sowie den Sendungsdetails einschließlich Gewicht und Größe, erhalten Kunden das für sie richtige Angebot. Die angebotene All-in-Rate für den Haus-zu-Haus Transport kann bei Bedarf auch Import- und Exportzölle sowie eine Transportversicherung enthalten. Der Service ist bereits in mehr als 40 Ländern weltweit verfügbar. Mit Ländern wie USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Australien, China, Japan, Malaysia, Singapur und Vietnam deckt er die wichtigsten globalen Handelsrouten ab. Dieses umfangreiche Online-Angebot an Luftfrachtleistungen macht DHL Global Forwarding zum digitalen Branchenführer. Der Angebots- und Buchungsservice ist erreichbar unter freightquote.dhl.com Kommentare: