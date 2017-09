Nachrichten › Aktuell DSV eröffnet ein neues Logistikzentrum in Bochum Aktuell | 37 37 0 Unternehmen | Dienstag, 26 September 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Bild von links nach rechts: Peter Fog-Petersen, Geschäftsführer DSV Road GmbH, Heinz-Martin Dirks, Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Bochum WiFö GmbH, Jens Bjørn Andersen, CEO DSV A/S, Christian Bodi, Geschäftsführer Logistik dm-drogerie markt, Rolf Wetzel, DSV Director BCM / RDS, Ali Sahin, Standortleiter DSV Bochum und Brian Winther Almind, Director DSV Group Property



Im Bochumer Gewerbepark Stahlhausen wurde heute im feierlichen Rahmen ein 42.100 m² großes Logistikzentrum offiziell eröffnet. Die erst kürzlich fertiggestellte Immobilie ist eines von aktuell sieben Volumenverteilzentren, die DSV für seinen langjährigen Kunden dm-drogerie markt betreibt. Im September 2016 startete der dänische Transport- und Logistikdienstleister DSV in Bochum den Bau eines neuen regionalen dm Verteilzentrums für die Lagerung, Kommissionierung und den Versand von Drogerieartikeln. Dem Bau gingen umfangreiche Bodenarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Thyssen-Krupp-Industrie-Brachfläche voraus. Wie geplant stellte die DSV eigene Baugesellschaft DSV Property den Gebäudekomplex im Sommer 2017 fertig. Auf einer Gesamtfläche von 90.000 m² erstrecken sich 40.000 m² Lager-und Logistikhallen verteilt auf vier Abschnitte sowie ein 2.100 m² großes Bürogebäude. Der neue Standort im Gewerbepark Stahlhausen ist inzwischen bereits in den Vollbetrieb hochgefahren und bietet dabei doppelt so viel Platz wie die bisherige von DSV betriebene Logistikanlage in der Sinterstraße. Feierliche Eröffnung Wirtschaftsvertreter, Repräsentanten der Stadt Bochum sowie Journalisten nutzten am 26. September die Möglichkeit, sich vor Ort u?ber das Volumenverteilzentrum zu informieren. Gemeinsam mit Heinz-Martin Dirks, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bochum WiFö GmbH und Christian Bodi, Geschäftsführer Logistik dm-drogerie markt, eröffnete DSV die neue Logistikimmobilie. Konzernchef Jens Bjørn Andersen, der zu diesem Anlass aus der dänischen DSV Firmenzentrale anreiste, zeigte sich in seiner Rede sehr zufrieden mit dem modernen Volumenverteilzentrum. Der Logistiker erhielt große Unterstützung bei der Grundstücksuche und der Bearbeitung der Baugenehmigung durch die Stadt Bochum. In Bezug auf eine hochwertige Abwicklung des Lagergeschäfts erfüllt das Bochumer Gewerbegebiet Stahlhausen die verkehrstechnisch wichtigen Voraussetzungen, da es unter anderem die A 40 (Hauptschlagader des Ruhrgebietes) in West-Ost Richtung mit dem Sheffieldfring nach Süden zur A 45 verbindet. Erweiterung der Kapazitäten Das neue Bochumer Volumenverteilzentrum ist der bisher größte von DSV geführte Standort im Bereich Retail Distribution Service (RDS). Für dm-drogerie markt übernimmt DSV hier die gesamte Distributions- bzw. Filiallogistik. Das von der DSV Stuttgart GmbH & Co. KG gemietete Objekt dient nicht nur als Volumenverteilzentrum (Halle 1 und 2), sondern auch als Saisonlager (Halle 3 und 4). In einem sogenannten Volumenverteilzentrum werden hohe Mengen an großvolumigen Produkten wie beispielsweise Küchen- und Toilettenpapier oder Windeln zwischengelagert und an die umliegenden dm-Märkte geliefert. Mit der Erweiterung der räumlichen Kapazitäten ist auch eine Aufstockung der derzeit rund 200 Mitarbeiter um weitere 150 Arbeitskräfte möglich. Für seine Nachhaltigkeit ist das Gebäude bereits zertifiziert, denn es erfüllt in ökologischer und technischer Hinsicht die neuesten Standards. Kommentare: