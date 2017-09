Nachrichten › Aktuell DSV setzt vermehrt auf Bahntransporte Aktuell | 286 286 0 Unternehmen | Donnerstag, 14 September 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Mit Bahntransporten zwischen China und Europa bietet DSV Railway Solutions eine schnelle und zuverlässige Alternative zur Luft- und Seefracht. Foto: DSV



Mit Bahntransporten zwischen China und Europa bietet DSV Railway Solutions eine schnelle und zuverlässige Alternative zur Luft- und Seefracht. Aufgrund der hohen Nachfrage erweitert der Logistiker sein Portfolio nun um einen eigenen Sammler zwischen Duisburg und Shanghai. Am 01. Oktober beginnt wieder die jährliche Golden Week in China. Erfahrungsgemäß kommt es während dieser arbeitsfreien Festwoche, sowie kurz davor und danach, zu Transportengpässen. Eine Herausforderung, die DSV mit einem zuverlässigen Logistikservice auf Schienen löst. Mit DSV Railway Solutions bietet der Transport- und Logistikdienstleister seinen Kunden regelmäßige Abfahrten von und nach China. DSV nutzt dabei die chinesischen Gu?terverteilzentren in Chongqing, Zhengzhou, Shanghai (LCL Konsolidierungszentrum), Shenyang, Peking und Dalian. Die Route von/nach Su?dkorea/Japan ist u?ber Dalian oder Vostochny möglich.Kunden in ganz Europa haben die Wahl zwischen Umschlagplätzen in Duisburg und Hamburg – mit bis zu teilweise sechs Abfahrten die Woche. Zuverlässig zwischen Duisburg und Shanghai Anfang 2014 startete DSV den Gu?terbahnservice von Nord- und Zentralchina nach Europa und vice versa fu?r seine Kunden. Die mit Containern beladenen Zu?ge werden von chinesischen und russischen Eisenbahndiensten betrieben und fahren mittlerweile täglich nach Europa. „Seit Einfu?hrung des Services ist die Nachfrage extrem gestiegen, was uns darin bestärkt unser Angebot stetig zu erweitern. Neuerdings bieten wir unseren Kunden zum Beispiel einen garantierten wöchentlichen DSV Stu?ckgutsammelcontainer-Service zwischen Shanghai und Duisburg. So können wir noch mehr Planungssicherheit gewährleisten und die Ladung trotz saisonaler Peaks oder Engpässen, wie während der Golden Week, sicher und vor allem pu?nktlich ans Ziel befördern", so Produktmanager Tim Steinke, verantwortlich fu?r den Bereich Railway Solutions bei DSV. Kunden profitieren beim Bahnservice von einer hohen Abfahrtsfrequenz, großer Flexibilität und kurzen Laufzeiten. Zudem ermöglicht der umweltfreundliche Gu?terverkehr auf der Schiene einen Kostenvorteil und größere Kapazitäten im Vergleich zur Luftfracht. Im Jahr fertigt DSV tausende Container ab und sorgt dabei ebenfalls fu?r den Vor- und Nachlauf von Tu?r zu Tu?r. Der Schienentransport ist sowohl fu?r Komplettladungen (FCL) als auch fu?r Teilladungen (LCL) auf verschiedenen Routen möglich. Damit wird die Bahn auch eine attraktive Alternative fu?r kleinere Sendungen. Schneller als Seefracht und gu?nstiger als Luftfracht Die Laufzeit fu?r einen Bahntransport beträgt 14 bis 20 Tage, große Containerschiffe benötigen fu?r die Strecke von China nach Westeuropa hingegen die doppelte Zeit. Eine ku?rzere Laufzeit ermöglicht es Unternehmen, schneller auf Veränderungen der Marktnachfrage zu reagieren. Dabei sorgen enge Sicherheitsstandards fu?r einen reibungslosen Transport. Obwohl ein Zug länger benötigt als ein Flugzeug, liegt der Vorteil in den deutlich niedrigeren Transportkosten. Bisher waren Unternehmen, deren Lieferungen aus China das Schiff verpasst hatten, gezwungen stattdessen kurzfristig eine teure Luftfracht-Sendung zu buchen. Jetzt bietet der Zug ihnen einen Weg, um ihre Waren trotzdem pu?nktlich und zudem deutlich gu?nstiger nach Westeuropa zu transportieren. Daru?ber hinaus ist der Bahntransport eine umweltfreundliche Alternative: Die vom Schienenverkehr verursachten Kohlenstoffemissionen sind deutlich niedriger als bei der Luftfracht. Kommentare: