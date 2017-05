Nachrichten › Aktuell Daimler Trucks greift mit neuem FUSO-Lkw an Aktuell | 91 91 0 Nutzfahrzeuge | Dienstag, 16 Mai 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Marc Llistosella, Präsident & CEO von FUSO und Leiter von Daimler Trucks Asia, und Makato Tanno, verantwortlich für FUSO Retail, vor dem neuen FUSO Super Great. Foto: Daimler Trucks



Daimler Trucks hat mit der Vorstellung seines neuen Schwerlast-Lkw Super Great (ab 15t) der Marke FUSO den Anspruch unterstrichen, seine Position im japanischen Markt weiter auszubauen. Mit der neuesten Generationen des FUSO Flaggschiffs setzt der größte Nutzfahrzeughersteller der Welt in Japan neue Maßstäbe bei Effizienz, Sicherheit und Konnektivität. Im FUSO Super Great kommt die globale Plattformstrategie von Daimler Trucks voll zum Tragen: die in der Triade bereits etbalierten Motoren, Getriebe und Achsen kommt aus den Aggregate-Werken der Schwestermarke Mercedes-Benz in Mannhein, Gaggenau und Kassel sowie dem Werk der US-Aggregatetochter Detroit in Redford, (Michigan). „Mit diesem neuen Fahrzeug setzen wir uns in Japan an die Spitze,“ sagt Marc Llistosella, Präsident & CEO von FUSO und Leiter Daimler Trucks Asia: „Der neue FUSO Super Great ist eine komplette Neuentwicklung und nutzt modernste Technologien unserer globalen Plattformen von Daimler Trucks. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die effizientesten, sichersten und am besten vernetzten Lkw anzubieten, den sie im japanischen Markt bekommen können.“ Effizienz gesteigert: Bis zu 15 Prozent weniger Kraftstoffverbrauch Der neu entwickelte FUSO Super Great markiert künftig den Benchmark für Effizienz im japanischen Markt für schweren Lkw. Durch eine Reihe von neuen Technologien verringert sich der Kraftstoffverbrauch des neuen Lkw um bis zu 15 Prozent gegenüber seinem Vorgängermodell. Die Powertrain-Komponenten des neuen FUSO Super Great stammen aus den aktuellen Produktplattformen und wurden geringfügig an die spezifischen Anforderungen des japanischen Markts angepasst. Die globale Plattformstrategie von Daimler Trucks ermöglicht damit einheitliche Qualitätsstandards, Kostenvorteile durch Skaleneffekte und Flexibilität bei der Produktionsauslastung. Mit mehr als 50 Prozent Wertschöpfungsanteil ist der Antriebsstrang eines Lkw – bestehend aus Motor, Getriebe und Achse – ein entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg von Hersteller und Kunde. Der integrierte Antriebsstrang von Daimler Trucks ist perfekt aufeinander abgestimmt und bietet neben Kosten- und Effizienzvorteilen auch die niedrigsten Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership) für die Transporteure. Der im neuen FUSO Super Great eingesetzte 10,7 l-Motor OM470 erfüllt die japanische Abgasnorm JP17, verfügt über das HDEP (Heavy Duty Engine Platform) Fuel Efficiency Paket und wurde hinsichtlich Verbrauchs- und Emissionseffizienz sowie Nutzlast gegenüber dem Vorgängeraggregat weiter optimiert. Der Motor wird im Mercedes-Benz Werk Mannheim gefertigt. Auch das im FUSO Super Great verbaute automatisierte Getriebe entspricht der aktuellsten schweren Getriebegeneration. Das sogenannte ShiftPilot-Getriebe wird am Standort Gaggenau gefertigt und trägt ebenfalls zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs bei. Gleichzeitig steigert das automatisierte 12-Gang-Schaltgetriebe spürbar den Fahrkomfort. Die schwere Lkw-Achse des FUSO Super Great bestätigt die erfolgreiche Zusammenarbeit im globalen Powertrain-Produktionsverbund. Die Achse wird lokal am japanischen Standort Kawasaki gefertigt und montiert. Das Herzstück bildet das Achsgetriebe. Es überträgt die Kraft des Motors auf die Antriebsräder. Produziert wird es im Mercedes-Benz Werk Kassel und dem US-Werk der Aggregatetochter Detroit in Redford, Michigan. Modernste Sicherheitssysteme Im neuen Super Great kommen erstmals im japanischen Markt modernste Sicherheits- und Assistenzsysteme zum Einsatz, die die Nutzfahrzeuge von Daimler Trucks auch in Europa und Nordamerika zu den sichersten Fahrzeugen im Markt machen. Das Notbremssystem Active Brake Assist 4 (ABA4), der Müdigkeitswarner Active Attention Assist und der Abbiegeassistent Active Sideguard Assist minimieren Unfall- und Gefahrenrisiken für den Fahrer sowie alle anderen Verkehrsteilnehmer und tragen damit zu einem sicheren und effizienteren Gütertransport bei. Konnektivität durch Truck Data Center Um die Ausfallzeiten weiter zu senken, ist die Telematikfunktion Truckonnect serienmäßig in allen Modellen verfügbar und ermöglicht dem Kunden die Echtzeitabfrage aller entscheidenden Fahrzeugdaten des Lkw. Dies geschieht durch Anbindung des Fahrzeugs ans Internet mit Hilfe des global in den Marken Mercedes-Benz, Freightliner und FUSO verbaute Truck Data Center. Das Truck Data Center ist sozusagen das Herzstück des vernetzten Lkw: Über dieses Hardware-Modul können die Fahrzeuge von Daimler Trucks schneller über die Regionen und Marken hinweg mit innovativen Elektronik-Komponenten ausgestattet werden. FUSO ist der erste japanische Nutzfahrzeughersteller, der diesen Dienst anbietet. Auch optisch hat sich viel getan – FUSO hat für den neuen Super Great den Innenraum und das äußere Erscheinungsbild vollständig neu entwickelt und bietet den Fahrern nun verbesserten Komfort und Bedienbarkeit im Cockpit. Neben neuen Sitzen und einem neuen Lenkrad sind nun auch ein digitales Armaturenbrett und das Truck Center Control mit Touch Screen verbaut. Kommentare: