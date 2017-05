Nachrichten › Aktuell De-Mail-Einführung beim Zoll Aktuell | 47 47 0 Zoll | Dienstag, 02 Mai 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Die Zollverwaltung bietet seit dem 2. Mai 2017 für die Generalzolldirektion sowie alle Hauptzollämter und Zollfahndungsämter die De-Mail als zusätzlichen Kommunikationsweg an. Sie verbindet die bekannte E-Mail-Technologie mit zusätzlichen Funktionalitäten: Die Identität der Kommunikationspartner kann zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Über De-Mail abgegebene Willenserklärungen sind rechtlich verbindlich.

Der Zugang einer De-Mail ist nachweisbar. Damit lassen sich zum Beispiel Einschreiben mit Rückschein oder auch Anträge und Unterlagen mit gesetzlicher Schriftformerfordernis elektronisch per De-Mail abbilden. Wenn Sie der Zollverwaltung eine De-Mail senden möchten, benötigen Sie selbst eine De-Mail-Adresse, die Sie bei den staatlich zugelassenen De-Mail-Anbietern erhalten. Die De-Mail-Adressen der Zollverwaltung finden Sie in den Kontaktdaten der einzelnen Dienststellen: