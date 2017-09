Nachrichten › Aktuell Euro stärkste Währung unter deutschen Exporteuren Aktuell | 248 248 0 Außenhandel | Dienstag, 12 September 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Im Jahr 2016 war bei deutschen Exporten in Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer) der Euro weiterhin das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden die deutschen Exportgeschäfte in diese Drittländer wertmäßig zu 59,4 % in Euro abgewickelt. In US-Dollar wurden 27,7 % der Exportgeschäfte abgerechnet. Nur 12,9 % der Exporte wurden in anderen Währungen bezahlt. Auch einfuhrseitig war der Euro mit einem Anteil von 49,4 % am Gesamtwert wie schon in den Vorjahren das am weitesten verbreitete Zahlungsmittel deutscher Unternehmen im Handel mit Drittländern. In US-Dollar wurden 43,6 % und in anderen Währungen 7,0 % der Importgeschäfte abgerechnet.

Verwendete Zahlungsmittel Gegenstand der Nachweisung Euro US-Dollar Andere Währungen Anteil in % Exporte 2012 64,6 25,6 9,8 2013 64,3 25,4 10,3 2014 61,8 26,1 12,1 2015 59,7 27,6 12,7 2016 59,4 27,7 12,9 Importe 2012 50,9 42,9 6,2 2013 52,2 42,1 5,7 2014 50,3 43,7 6,0 2015 52,0 41,7 6,3 2016 49,4 43,6 7,0