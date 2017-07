Nachrichten › Aktuell Fachmesse Gefahrgut & Gefahrstoff mit vielseitigem Ausstellerspektrum Aktuell | 238 238 0 Gefahrgut | Mittwoch, 12 Juli 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Vom 14. bis 16.11.2017 startet auf dem Leipziger Messegelände die neue Fachmesse GEFAHRGUT & GEFAHRSTOFF



Die Vorbereitungen für die Premiere der Fachmesse Gefahrgut & Gefahrstoff, die vom 14. bis 16. November 2017 auf der Leipziger Messe ausgerichtet wird, laufen auf Hochtouren. Marktführer und spezialisierte Unternehmen präsentieren im Rahmen der ersten Ausgabe der Branchenplattform ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für den Transport, die Intralogistik und die Sicherheit von hochsensiblen Gütern und Stoffen. „Während der Fachmesse Gefahrgut & Gefahrstoff stellt sich in allen Angebotsbereichen ein interessantes Ausstellerspektrum den Fachbesuchern vor. Dazu zählen sowohl weltweit tätige Marktführer als auch innovative Mittelständler und Dienstleister, die technologisch orientierte Produkte und Leistungen des Gefahrguttransports und der innerbetrieblichen Logistik von Gefahrstoffen mit den Sicherheitsanforderungen in der gesamten Logistikkette verbinden“, sagt Matthias Kober, Projektdirektor der Fachmesse Gefahrgut & Gefahrstoff. Ein breites Spektrum an Transport- und Logistikleistungen stellen unter anderem Dachser SE, einer der weltweit führenden Logistiker, und die Finsterwalder Transport & Logistik GmbH, die ganzheitliche Logistiklösungen für Industrie und Handel anbietet, vor. Im Angebotsbereich Hebe-, Förder- und Umschlagtechnik sind beispielsweise die Sichelschmidt GmbH mit ihren Elektro-Flurförderzeugen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen und die Still GmbH, die das intelligente Zusammenspiel von Gabelstaplern und Lagertechnik, Software, Dienstleistungen und Service realisiert, vertreten. Das Unternehmen Elmicron präsentiert sich als Spezialist für Kennzeichnungs- und Datenerfassungslösungen mit Barcode und RFID-Technologie. Innovative Verpackungen sowie Transportverpackungen für hochsensible Güter und Stoffe spielen im Angebotsprofil der Veranstaltung eine bedeutende Rolle. So fokussiert sich die richter & heß Industrie- und Gefahrgutverpackungs GmbH auf Verpackungslösungen für Gefahrgüter aus Wellpappe, Kunststoffen, Blech oder Glas. Einen Produktschwerpunkt der EMPAC GmbH bilden flexible Schüttgutbehälter mit Zulassung für den Transport von gefährlichen Gütern. Auch das wichtige Thema Ladungssicherung wird auf der neuen Fachmesse abgebildet. Unter anderem zeigt die Rainer GmbH Beispiele ihrer innovativen Ladungssicherungstechnik in Containern. Sicherheit steht ebenso im Mittelpunkt des Angebots an Betriebsausstattungen und Ausrüstungen für den Gesundheits- und Arbeitsschutz – zum Beispiel an den Ständen der Drägerwerk AG & Co. KGaA, die weltweit auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik tätig ist, und der ESV GmbH, ein Spezialist für Öl- und Chemikalienbindemittel. Softwarelösungen zum Gefahrstoffmanagement stellt die EcoIntense GmbH in Leipzig vor. Ihr Know-how sowie vielfältige Beratungs- und Dienstleistungen rund um Transport und Logistik von Gefahrgütern und Gefahrstoffen bieten beispielsweise der Gefahrgutverband Deutschland als ideeller Träger der Fachmesse, der TÜV SÜD, der TÜV Rheinland Industrie Service und die GBK GmbH Global Regulatory Compliance. Auch Aussteller aus dem Ausland haben sich ihre Standplätze für die erste Messeausgabe bereits gesichert. Aus Frankreich reisen der Hersteller von Verpackungen für gefährliche Güter EUROPEMBALLAGE ETMD sowie der Anbieter von Etikettendruckern GMJ Phoenix an. Dem Bereich Kennzeichnung und Identifikation ist auch die finnische Firma Suomen Kuljetusturva Oy zuzuordnen. Über die Fachmesse Gefahrgut & Gefahrstoff Mit der neuen Fachmesse Gefahrgut & Gefahrstoff schafft die Leipziger Messe für Anbieter und Anwender von Produkten und Leistungen rund um Transport, Intralogistik und Sicherheit eine Branchenplattform, die im deutschsprachigen Raum einzigartig ist. Vom 14. bis 16. November 2017 findet die Premiere auf dem Leipziger Messegelände statt. Das Angebotsprofil der Messe verbindet technologisch orientierte Produkte und Leistungen des Gefahrguttransports und der innerbetrieblichen Logistik von Gefahrstoffen mit den hochsensiblen und sicherheitsrelevanten Anforderungen der damit verbundenen Logistikkette. Die Besucher erhalten Lösungsvorschläge für die Erhöhung der betriebswirtschaftlichen Effizienz ihrer Logistikprozesse bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Sicherheit. Kommentare: