Nachrichten › Aktuell Fernstudium Logistik – Management & Consulting (MBA) Aktuell | 344 344 0 Fernstudium | Mittwoch, 04 Januar 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Im Rahmen der Konzeption des Studiengangs wurde die klassische dreidimensionale Ausrichtung der Logistiklehre (BWL – IT – Technologie) ergänzt um logistik-relevante Inhalte, wie Management, Consulting sowie soziale Kompetenz – zu den sechs Seiten des "Logistik-Cube".



Das Fernstudium Logistik – Management & Consulting (MBA) ermöglicht den Studierenden, genau diese Fähigkeiten zu erlernen. Sie qualifizieren sich gezielt für eine Führungsposition im mittleren oder gehobenen Management. Angesprochen sind sowohl Berufstätige, die bereits in der Logistikbranche beschäftigt sind, als auch Quereinsteiger, die in den Logistikbereich wechseln möchten. „Wir vermitteln unseren Studierenden ein ganzheitliches und praxisorientiertes Logistikverständnis und begleiten sie individuell bis zum Abschluss“, so Scheckenbach. Über die klassischen Bereiche – BWL, Technik und IT – hinaus, liegen die Schwerpunkte des Masterstudiums auf Management und Consulting. Die Fernstudierenden erwerben Wissen in Unternehmensführung, Controlling, Marketing und Personalmanagement ebenso wie soziale Kompetenzen, beispielsweise Verhandlungstechniken. Auch Managementmethoden wie Lean Management, Knowledge oder Supply Chain Management sind Teil des Curriculums.



Zeit- und ortsunabhängig besteht das Studium zu ca. 75% aus Selbststudienphasen anhand von Lehrbriefen in elektronischer Form. Über eine Lernplattform stehen die Fernstudierenden mit ihrer Gruppe, Dozenten und Betreuern regelmäßig in Kontakt. An durchschnittlich sechs Präsenztagen pro Semester - an Freitagen und gegebenenfalls auch Samstagen – vertiefen die Studierenden das selbsterworbene Wissen und wenden es praktisch an. Sowohl im Selbststudium als auch während der Präsenzphasen profitieren die Fernstudierenden vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch.



Die Hochschule Ludwigshafen hat den Fernstudiengang konzipiert und führt ihn seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) durch. Das akkreditierte Fernstudium schließt mit dem international anerkannten Titel Master of Business Administration ab. Absolventen eines Erststudiums bewerben sich nach mindestens einjähriger Berufserfahrung. Bewerber ohne ersten Hochschulabschluss, können bei mindestens dreijähriger Berufspraxis zum Studium zugelassen werden.



Weitere Informationen unter In der Logistik sind qualifizierte Fachkräfte gesucht – die Branche befürchtet, dass dies das stetige Wachstum der Logistik ausbremsen könnte. Globalisierung und Digitalisierung einerseits und der wachsende Onlinehandel andererseits, sorgen dafür, dass die Logistikaufgaben innerhalb eines Unternehmens komplexer aber auch vielfältiger geworden sind. Hier ist entsprechendes Fachwissen gefragt, um den Herausforderungen der modernen Logistik innovativ und professionell begegnen zu können.Das Fernstudium Logistik – Management & Consulting (MBA) ermöglicht den Studierenden, genau diese Fähigkeiten zu erlernen. Sie qualifizieren sich gezielt für eine Führungsposition im mittleren oder gehobenen Management. Angesprochen sind sowohl Berufstätige, die bereits in der Logistikbranche beschäftigt sind, als auch Quereinsteiger, die in den Logistikbereich wechseln möchten. „Wir vermitteln unseren Studierenden ein ganzheitliches und praxisorientiertes Logistikverständnis und begleiten sie individuell bis zum Abschluss“, so Scheckenbach. Über die klassischen Bereiche – BWL, Technik und IT – hinaus, liegen die Schwerpunkte des Masterstudiums auf Management und Consulting. Die Fernstudierenden erwerben Wissen in Unternehmensführung, Controlling, Marketing und Personalmanagement ebenso wie soziale Kompetenzen, beispielsweise Verhandlungstechniken. Auch Managementmethoden wie Lean Management, Knowledge oder Supply Chain Management sind Teil des Curriculums.Zeit- und ortsunabhängig besteht das Studium zu ca. 75% aus Selbststudienphasen anhand von Lehrbriefen in elektronischer Form. Über eine Lernplattform stehen die Fernstudierenden mit ihrer Gruppe, Dozenten und Betreuern regelmäßig in Kontakt. An durchschnittlich sechs Präsenztagen pro Semester - an Freitagen und gegebenenfalls auch Samstagen – vertiefen die Studierenden das selbsterworbene Wissen und wenden es praktisch an. Sowohl im Selbststudium als auch während der Präsenzphasen profitieren die Fernstudierenden vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch.Die Hochschule Ludwigshafen hat den Fernstudiengang konzipiert und führt ihn seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) durch. Das akkreditierte Fernstudium schließt mit dem international anerkannten Titel Master of Business Administration ab. Absolventen eines Erststudiums bewerben sich nach mindestens einjähriger Berufserfahrung. Bewerber ohne ersten Hochschulabschluss, können bei mindestens dreijähriger Berufspraxis zum Studium zugelassen werden.Weitere Informationen unter http://www.mba-lmc.de und http://www.zfh.de/mba/logistik Kommentare: