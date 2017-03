Nachrichten › Aktuell Globale Luftfracht startet solide in 2017 Aktuell | 361 361 0 Luftfracht | Montag, 06 März 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Die globale Luftfrachtmenge steigt auch in 2017 weiter. Kapazitäten sind knapp, Raten steigen. Dabei spielen mehrere Faktoren eine wichtige Rolle.



Die International Air Transport Association (IATA) veröffentlichte heute die Daten für die globalen Luftfrachtmärkte, diese zeigen, dass die Nachfrage, gemessen in Fracht-Tonnenkilometern (FTKs), im Januar 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,9% gestiegen sind. Damit liegt das Wachstum verglichen zum Vorjahreszeitraum, deutlich über der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate der letzten 5 Jahre von 3% Das Wachstum der Frachtkapazitäten, gemessen an verfügbaren Fracht-Tonnenkilometern (AFTKs), verlangsamte sich im Januar 2017 auf 3,5%. Zu diesem deutlichen Anstieg trug auch der Versand von High Tec Materialien und hochwertige Unterhaltungselektronik auf dem Luftweg bei. Zudem profitiert die Luftfracht auch weiterhin von den konsolidierten Kapazitäten der Seefracht. Das Timing des frühen Chinese New Year könnte auch zu einer höheren Nachfrage im Januar beigetragen haben. January 2017

(% year-on-year) World share¹

FTK

AFTK

FLF

(%-pt)² FLF

(% year-on-year) World share¹

FTK

AFTK

FLF

(%-pt)² FLF

(level)³ Total Market 100.0% 6.9% 3.5% 1.3% 42.1% Africa 1.6% 24.3% 6.1% 3.4% 23.3% Asia Pacific 37.5% 6.0% 6.6% -0.3% 49.4% Europe 23.5% 8.7% 3.3% 2.2% 44.0% Latin America 2.8% -4.1% -1.4% -0.8% 28.5% Middle East 13.9% 8.4% 3.3% 2.0% 42.0% North America 20.7% 6.1% 0.6% 1.8% 35.3% ¹% of industry FTKs in 2016 ²Year-on-year change in load factor ³Load factor level