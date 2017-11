Nachrichten › Aktuell Kapazitäts- und Preisindizes verbleiben auf extremen Niveaus Aktuell | 379 379 0 Transport | Mittwoch, 22 November 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Die Kapazitäten sind knapp und die Preise weiter hoch.

Die 33. Ausgabe des Transport Market Monitors, herausgegeben von Transporeon und Capgemini Consulting, belegt, dass die Kapazitäts- und Preisindizes im dritten Quartal 2017 auf extremen Niveaus verbleiben. Kapazitätsindex stieg im dritten Quartal 2017 um 2,6 Prozent, der Transportpreisindex stieg im dritten Quartal 2017 um 0,6 Prozent und der der Dieselpreisindex sank auf den Wert 75,3.

Derstieg im dritten Quartal 2017 um 2,6 Prozent, derstieg im dritten Quartal 2017 um 0,6 Prozent und der dersank auf den Wert 75,3. Ralph Schneider-Maul, Leiter des Bereichs Supply Chain Management bei Capgemini Consulting in der DACH-Region, erklärt: „Wie bereits in den vergangenen Jahren haben wir nach dem Sommer im September einen Einbruch bei den Transportkapazitäten gesehen. In diesem Jahr ist der Rückgang im September jedoch besonders stark ausgefallen, was zu den höchsten Preisen des Jahres führte. Typischerweise würden wir damit rechnen, dass sich das Kapazitätsangebot ab Oktober wieder normalisiert, aber es wird interessant, ob sich dies am aktuellen Markt verwirklicht.” Oliver Kahrs, Director Strategic Initiatives bei Transporeon, ergänzt: „Im September haben wir den niedrigsten Kapazitätsindex seit Januar 2008 verzeichnet. Daher sind auch die Transportpreise sehr hoch. Zwar sind die Kapazitäten im dritten Quartal insgesamt leicht gestiegen, im September jedoch eingebrochen. Es ist schwer vorherzusagen, ob sich die Situation im vierten Quartal wieder erholt. Grundsätzlich bleibt das Niveau zu gering. Kapazitätsengpässe sind das dominierende Thema der Branche, weshalb sich auch die aktuellen Dieselpreise nicht in den Transportpreisen wiederspiegeln. Die weltpolitischen Entwicklungen lassen zudem vermuten, dass der Preis für Erdöl bald wieder anzieht.“ Kommentare: