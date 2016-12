Nachrichten › Aktuell Lufthansa Cargo erweitert ihr Cool Center Aktuell | 557 557 0 Luftfracht | Dienstag, 06 Dezember 2016 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Zum fünfjährigen Jubiläum hat Lufthansa Cargo eine deutliche Vergrößerung ihres LCCC für das kommende Jahr angekündigt



Lufthansa Cargo baut das Cool Center am Heimatdrehkreuz Frankfurt deutlich aus: „Wir blicken auf eine fünfjährige Erfolgsgeschichte zurück, die wir fortschreiben wollen. Im kommenden Jahr werden wir unser Cool Center deshalb weiter verbessern und dabei deutlich erweitern“, so Lufthansa Cargo Vertriebsvorstand Dr. Alexis von Hoensbroech. Das Lufthansa Cargo Cool Center wurde im Dezember 2011 nach nur sechs Monaten Bauzeit fertiggestellt und verfügt derzeit auf 4.500 Quadratmetern über vier unterschiedlich temperierte Kühlräume (2 bis 8°C, 15 bis 25°C, -12 bis -20°C und 5 bis 15°C) sowie eine Tiefkühlzelle und einen direkten Zugang auf das Vorfeld. Damit ist es bereits heute das größte Airline-Hub für temperatursensible Fracht in Europa. Ab Spätsommer 2017 sollen 8.000 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Der Baubeginn für die 3.500 Quadratmeter Erweiterungsfläche ist für Februar 2017 geplant. Neben der Erweiterung wird die gesamte Infrastruktur des Cool Centers weiter verbessert. „Der Ausbau ist getrieben durch das kontinuierliche Wachstum an temperatursensibler Fracht. Wir freuen uns, dass unsere umfassende Erfahrung bei unseren Kunden ankommt. Wir wollen auch künftig ihre erste Wahl sein“, so von Hoensbroech. Der Airlineverband IATA hatte Lufthansa Cargo und das Cool Center jüngst mit dem CEIV-Siegel für Pharmatransporte ausgezeichnet. Lufthansa Cargo verbessert den Service fortlaufend und berücksichtigt dabei die besonderen Anforderungen der Phamaindustrie sowie sämtliche Vorgaben nach EU GDP (Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use). Seit Sommer 2016 bietet Lufthansa Cargo ihren Kunden zudem mit dem „Cool Control Tower“ auf Wunsch maximale Transparenz bei der Überwachung temperatursensibler Güter. Kommentare: