Nachrichten › Aktuell Niedrige Transportpreise werden zur Herausforderung für die Transportbranche Aktuell | 1023 1023 0 Transport | Dienstag, 22 November 2016 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

In QT 3 fallen die Transportpreise auf den niedrigsten Stand seit Aufzeichnungsbeginn



Die 29. Ausgabe des Transport Market Monitors, herausgegeben von Transporeon und Capgemini Consulting, zeigt im dritten Quartal des Jahres 2016 einen Rückgang der Transportpreise um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Damit fallen die Preise auf den niedrigsten Stand in einem dritten Jahresquartal seit Beginn der Auswertung. Kernaussagen des Berichtes: Der Transportpreisindex ging im dritten Quartal des Jahres 2016 um 1,3 Prozent und damit auf 95,1 Punkte zurück. Verglichen mit dem Vorjahresquartal, dem dritten Quartal des Jahres 2015, sank der Transportpreisindex um 5,5 Prozent.

Der Kapazitätsindex sank im dritten Quartal des Jahres 2016 auf 84,9 Punkte

(-3,4 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet dennoch jeder der drei Monate einen Anstieg des Kapazitätsindex.

(-3,4 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet dennoch jeder der drei Monate einen Anstieg des Kapazitätsindex. Der Dieselpreisindex stieg im zweiten Quartal in Folge an; und zwar auf 69,9 Punkte. Damit liegt er zwei Prozent über dem Niveau des zweiten Quartals in diesem Jahr. „Die Ergebnisse der Analysen für den aktuellen Transport Market Monitor sind überraschend: die Transportpreise haben einen einmalig niedrigen Stand erreicht“, kommentiert Ralph Schneider-Maul, Leiter des Bereichs Supply Chain Management bei Capgemini Consulting in der DACH-Region, die Ergebnisse. „Das ist eine starke Herausforderung für die Transportindustrie. Die Preise sind im 3. Quartal 2016 um 1,3 Prozent gesunken und die Ursachen sind recht offensichtlich: Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Kapazitätenindex um mehr als 9 Prozent erhöht und der Warenflussindex ist um 1,2 Prozent gesunken. Unter diesen Rahmenbedingungen sind die Transportpreise automatisch unter Druck. Das Gebot der Stunde sind nun Kostenoptimierungen in den Prozessen und intelligente Frachtallokationen, um Leerfahrten zu vermeiden und Routen weiter zu optimieren – Smart Forwarding ist das Thema für die nächsten Quartale.“ Peter Förster, Geschäftsführer bei Transporeon, fügt hinzu: „Es ist sehr ungewöhnlich, dass Kapazitätsindex und Preisindex gleichzeitig sinken. Wenn eine Kapazitätsverknappung nicht mehr zu einem Preisanstieg führt, ist dies vor allem für die Transportdienstleister neu – insbesondere, wenn gleichzeitig der Dieselpreis wieder anzieht. Da jedoch mit dem vierten Quartal die Preise in der Regel ansteigen, blicken wir mit Spannung auf die nächsten Monate.“ Kommentare: