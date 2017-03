Nachrichten › Aktuell Nutzfahrzeugmesse NUFAM wächst kräftig Aktuell | 282 282 0 Messen | Dienstag, 07 März 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Auch 2017 fährt die NUFAM ihre Erfolge ein. Die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH öffnet ab sofort die vierte Halle des Messegeländes für weiter Aussteller. Foto: Messe Karlsruhe



„Die Aussteller haben die Qualität der NUFAM erkannt und quittieren dies mit einem frühzeitigen Buchungsverhalten. Um dem Wachstum der NUFAM gerecht zu werden, haben wir uns dazu entschlossen, die vierte Halle zu öffnen“, erklärt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH.



Zugelegt hat die NUFAM vor allem auch durch weitere Anbieter im Bereich Werkstatt, Teile, Zubehör, durch neue Aussteller im leichten Nutzfahrzeugsegment und durch größere Ausstellungsflächen der Bestandsaussteller. Starke Marken wie Bridgestone, Kempf Fahrzeugbau, Langendorf, Palfinger, Reisch Fahrzeugbau, Schwarzmüller, Suer Nutzfahrzeugtechnik und TSE haben ihre Standfläche vergrößert.



Die leichten Nutzfahrzeugmarken, vertreten durch die Hersteller oder führenden Händler der Region, zeigen bei der NUFAM 2017 mehr Präsenz: die Mercedes-Benz Transportersparte, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Fiat Professional, Citroen und ISUZU. Weitere Marken sind in Option. StreetScooter, ein Unternehmen von Deutsche Post DHL Group, wird seine Elektrofahrzeuge für den Kurzstreckeneinsatz sowie Fahrzeuglösungen für die sogenannte letzte Meile zum ersten Mal auf der NUFAM präsentieren.



Das herstellerübergreifende Portal VanSelect, mit dem sich Auf- und Umbauten für leichte Nutzfahrzeuge im optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis konfigurieren lassen, präsentiert seinen Service auf einem Gemeinschaftsstand mit weiteren Unternehmen: Abt Sportsline, Entwickler von Tuningkomponenten, AL-KO KOBER SE, Hersteller von hochwertigen Chassis- und Fahrwerkskomponenten für Anhänger und leichte Nutzfahrzeuge, Goliath Trans-Lining, Spezialist für den robusten und hygienischen Transporter-Laderaumausbau sowie Ladeflächenbeschichtungen, Rapid Leichtbau, Spezialist für die Herstellung von gewichtsreduzierten Kofferaufbauten, und TBZ, Hersteller von Berge- und Abschlepp- sowie Transportaufbauten.



Im Bereich Werkstatt, Teile, Zubehör haben sich unter anderem der Werkzeug-hersteller Hazet-Werk, Hunter Deutschland – Weltmarktführer für Achsvermessung und Reifenauswuchtung, Tilburgs Truck Parts – Marktführer für Aufbau- und Unterbaukästen für die Automobilbranche sowie Walter Finkbeiner, ein renommierter Hersteller auf dem Gebiet der Hebetechnik, erstmals angemeldet. Zum wiederholten Male auf der NUFAM sind Haweka, Hella, Josam Richttechnik, KS-Tools, Saxon Prüftechnik, Werbas und Winkler Fahrzeugteile.



