Die 30. Ausgabe der Studie zeigt den Anstieg des Kapazitäts- und des Dieselpreisindex bei gleichzeitigem Rückgang des Transportpreisindex



Der Transportpreisindex ging im vierten Quartal 2016 um 0,6 Prozent auf 94,5 Punkte zurück. Verglichen mit dem Vorjahresquartal, dem vierten Quartal 2015, sank der Transportpreisindex um 3,7 Prozent.

Der Kapazitätsindex stieg im vierten Quartal 2016 an, und zwar auf 93,6 Punkte (+10,3 Prozent). Im Vergleich zum vierten Quartal 2015 lag der Anstieg des Kapazitätsindex bei 5,7 Prozent.

Der Dieselpreisindex stieg im dritten Quartal in Folge an; und zwar auf 75,2 Punkte. Damit liegt er 7,6 Prozent über dem Niveau des dritten Quartals 2016. Die 30. Ausgabe des Transport Market Monitors, herausgegeben von Transporeon und Capgemini Consulting, zeigt im vierten Quartal 2016 einen Rückgang der Transportpreise um 0,6 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2016. Die Kernaussagen des Berichts lauten: Ralph Schneider-Maul, Leiter des Bereichs Supply Chain Management bei Capgemini Consulting in der DACH-Region, zu Entwicklung und Ausblick des Indizes: „Im November und Dezember war das Angebot groß und das Preislevel litt im November. Im Dezember erholten sich dann die Preise. Aufgrund des üblichen Ungleichgewichts von Nachfrage und Angebot im ersten Quartal ist es allerdings nur logisch, mit sinkenden Preisen im Q1 2017 zu rechnen." Peter Förster, Geschäftsführer bei Transporeon, fügt hinzu: „Der Transportpreisindex lag das gesamte Jahr 2016 unter dem Niveau von 2015, durchschnittlich um 5,2 Prozent. Ein Grund dafür war der niedrige Dieselpreis. Zwar ist für das erste Quartal 2017 nochmals ein Rückgang des Preisindex zu erwarten. Weil der Dieselpreisindex zuletzt kontinuierlich anstieg, gehe ich jedoch ab dem zweiten Quartal 2017 wieder von einem deutlich höheren Transportpreisindex aus." Der Transport Market Monitor von TRANSPOREON und Capgemini Consulting ist eine vierteljährlich erscheinende Publikation, die die dynamischen Entwicklungen des Transportmarktes darstellt und analysiert. Der Transport Market Monitor zielt darauf ab, Logistikverantwortlichen und anderen Interessengruppen Einblicke in die Entwicklung des Transportmarkts zu bieten. Es handelt sich hierbei um eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting. Der Index basiert auf der Logistikplattform von TRANSPOREON, mit der Verlader täglich ihre Transportbedarfe ausschreiben und an ihre bevorzugten Transportpartner vergeben. Die Informationen werden anonymisiert aus der Plattform erhoben und von Capgemini Consulting analysiert. Das Ergebnis sind monatliche Indizes, die quartalsweise veröffentlicht werden. Capgemini Consulting ist die globale Strategie- und Transformationsberatung der Capgemini-Gruppe. Mehr als 3.000 Consultants beraten und unterstützen Organisationen in ihren nachhaltigen Veränderungsprozessen. Die Leistungen reichen von der Konzeption innovativer Strategien bis zu deren Umsetzung, immer mit einer klaren Ergebnisorientierung. Im Zuge der umfangreichen Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft durch die Digitalisierung begleitet Capgemini Consulting führende Unternehmen und öffentliche Institutionen bei ihrer individuellen Digital Transformation. Das Fundament hierfür bilden eine tiefgreifende Expertise rund um die digitale Wirtschaft sowie eine führende Rolle bei Unternehmenstransformationen und organisatorischem Wandel. Erfahren Sie mehr unter http://www.de.capgemini-consulting.com .