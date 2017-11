Nachrichten › Aktuell September 2017 - Luftfrachtnachfrage 9,2% über Vorjahr Aktuell | 374 374 0 Luftfracht | Mittwoch, 01 November 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Verladung einer Lowerdeckpalette in eine B777



Die International Air Transport Association (IATA) veröffentlichte heute die September 2017 Daten für die globalen Luftfrachtmärkte. Die Zahlen zeigen, dass die Nachfrage, gemessen in Frachttonnenkilometern oder FTKs, um 9,2% gegenüber dem gleichen Monat im Jahr 2016 gestiegen ist. Die Nachfrage liegt immer noch deutlich über der durchschnittlichen Wachstumsrate von 4,4%. Die angebotene Frachtkapazität, gemessen in verfügbaren Frachttonnenkilometern oder AFTKs, stieg im Vergleich zum September des letzten Jahres um 3,9% - das ist weniger als die Hälfte des Wachstums der Nachfrage. Dies ist äusserst positiv für die Nutzladefaktoren, Renditen und die finanzielle Performance der Branche. Es scheint, dass die Branche einen zyklischen Wachstumspeak erst einmal hinter sich gelassen hat. Der Aufwärtstrend beim saisonbereinigten Frachtaufkommen im dritten Quartal hat nachgelassen, und das Verhältnis zwischen Lagerbeständen und Verkäufen in den USA tendiert seitwärts. Dies deutet darauf hin, dass der Zeitraum, in dem Unternehmen versuchen die Lagerbestände schnell aufzufüllen, was der Luftfracht oft einen Schub verleiht, vorerst beendet ist. "Die Nachfrage nach Luftfracht wuchs im September um 9,2%. Das ist zwar langsamer als in den Vormonaten, aber immer noch stärker als alles, was wir in der letzten Zeit gesehen haben. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass dieser Nachfrageschub seinen Höhepunkt erreicht hat", sagte Alexandre de Juniac, Generaldirektor und CEO der IATA. Mit einem Nachfragewachstum von 10,1% seit Jahresbeginn scheint die IATA-Prognose von 7,5% Wachstum der Luftfrachtnachfrage für 2017 ein erhebliches Aufwärtspotenzial zu bieten, selbst wenn der Höhepunkt des Konjunkturzyklus überschritten ist.