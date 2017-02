Nachrichten › Aktuell Sicherheitsunterweisung des Personals beim zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO) Aktuell | 361 361 0 Außenhandel | Mittwoch, 01 Februar 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Online Schulung "Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO)" ab sofort möglich. Foto: STI Security Training GmbH

Sicherheitsunterweisung des Personals beim zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO)“ nun für Sie verfügbar ist. Diese Online-Schulung ermöglicht Ihnen die effektive Schulung von Mitarbeitern beim zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO - Authorized Economic Operator).

Gerne informieren wir Sie an dieser Stelle, dass unser neuer NEOS online Kurs „)“ nun für Sie verfügbar ist. Diese Online-Schulung ermöglicht Ihnen die effektive Schulung von Mitarbeitern beim zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO - Authorized Economic Operator). Der Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten ermöglicht es Unternehmen u.a. innerhalb der gesamten Europäischen Union in einem einfachen Verfahren ohne erneute umfangreiche Überprüfung Bewilligungen für Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung und andere vereinfachte Verfahren in Anspruch nehmen zu können. Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung sind komplexe internationale Transaktionen zur Regel geworden. Zur Sicherung internationaler Lieferketten müssen somit auch zollrechtliche Bestimmungen beitragen. Kernpunkt des Status „Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO)“ ist die Schaffung einer Norm für Unternehmen, die in diesem Sinne bestimmte Kriterien zu erfüllen haben. Nach Erlangung des Status gelten diese Unternehmen damit als geringes Risiko für die Sicherheit der Lieferkette. Im Rahmen der Zulassung zum AEO und des fortlaufenden Monitorings ist es hilfreich, dass eine möglichst jährlich durchzuführende Sicherheitsunterweisung des Personals implementiert wird, welche die Sensibilisierung der Mitarbeiter und Lieferanten über die wichtigen internen Kontrollmechanismen und Sicherheitsvorgaben sicherstellt. Dafür ist unser neuer NEOS online Kurs das ideale und kosteneffizienteste Tool für Sie! Folgende Themenschwerpunkte werden in diesem online Kurs ausführlich behandelt: Gefahren

Rechtsgrundlagen

Personenbezogene Sicherheit

Physische Sicherheit

Informationssicherheit

Geschäftspartner

Waren

Verhalten Das erlernte Wissen wird am Ende des Kurses durch eine Lernerfolgskontrolle abgefragt. Nach erfolgreichem Abschluss bekommen Sie eine Teilnahmebestätigung zugesendet. Konnten wir Ihr Interesse wecken? Weitere Informationen finden Sie hier, zur Registrierung gelangen Sie hier. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb, um weitere Informationen und/oder ein attraktives Angebot zu erhalten. STI – We Train Your Security

Tel.: 06122-59834-23

E-Mail: sales@sti-training.com Kommentare: