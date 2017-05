Nachrichten › Aktuell System Alliance Europe Awards - and the winner is... Aktuell | 60 60 0 Güterkraftverkehr | Montag, 22 Mai 2017 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen

Reihe unten v. l.: M. Jarman (Hellmann), J. Raphael (Hellmann), M. Magnor (Hellmann), B. Bildstein (Gebrüder Weiss), W. Niessner (Gebrüder Weiss), W. Konzett (Gebrüder Weiss) Reihe Mitte v. l.: M. Krajczy (Hellmann), T. Volz (Rhenus), O. Rüter (Cretschmar), J. Wolpert (Zufall), M. Haas (Streck) Reihe oben v. l.: M. Skrandies (Honold), D. Southby (Davies Turner), J. Munch (Davies Tuner), U. Meyer (System Alliance Europe Agency), S. Rehmet (Streck)



Auch in diesem Jahr waren die Performance Awards wieder der Höhepunkt der Gesellschafterversammlung der System Alliance Europe. Besonders spannend erwarteten die Teilnehmer die Verkündung des „Partner of the Year“ Awards. Zum dritten Mal in Folge gewann Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H. (Österreich) die begehrte Trophäe. In der Kategorie „Qualität“, die nach Betriebsgrößen aufgeteilt ist, dürfen sich, wie auch in den vergangenen Jahren, Honold International GmbH & Co. KG in Neu-Ulm (Deutschland) und die Streck Transport AG in Möhlin (Schweiz) über die Auszeichnung „Qualitätssieger“ freuen.

Rhenus in Bradford (Großbritannien) ist der glückliche Sieger in der Kategorie „Improvement of the Year“. Die Kriterien wurden auf Basis der monatlichen Mengen- und Qualitätsauswertungen festgelegt.

Die 60 Teilnehmer feierten die Gewinner und ihre Leistungen bei einem Abendessen in einem traditionellen Restaurant in Bukarest. System Alliance Europe vereint die Kompetenz führender mittelständischer Speditionen. Wendet sich ein Kunde an seinen regionalen Transporteur, erhält er das komplette Fachwissen einer europäischen Sammelgutplattform. Hohe Qualitätsstandards, transparente Prozesse und verlässliche Transporte werden durch organisatorische und informationstechnische Richtlinien garantiert.