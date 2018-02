Nachrichten › Aktuell Verein Hamburger Spediteure ehrt Ausbildungsabsolventen mit herausragenden Abschlüssen Aktuell | 49 49 0 Ausbildung | Mittwoch, 07 Februar 2018 | Bei Facebook teilen Bei Twitter teilen



Im Winterhalbjahr haben 268 Auszubildende erfolgreich ihre Abschlussprüfung zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung absolviert. Zu der feierlichen Verabschiedung in ihr Berufsleben lud der Verein Hamburger Spediteure e.V. (VHSp) zusammen mit der Beruflichen Schule für Spedition, Logistik & Verkehr am 06. Februar 2018 in die Handwerkskammer ein. Im Rahmen der Veranstaltung mit Ausbildungsleitern, Firmenvertretern und Auszubildenden ehrte der VHSp die 124 Absolventen, von denen 103 ihre Ausbildung mit "gut" und 21 sogar mit "sehr gut" abgeschlossen haben. Sie erhielten eine vom Deutschen Speditions- und Logistikverband (DSLV) ausgestellte Urkunde sowie ein vom Schulverein gestiftetes Geschenk. Jahrgangsbester in diesem Halbjahr ist Nils Kempa von der VHSp-Mitgliedsfirma Agility Logistics GmbH. Er bekam einen Gutschein der Akademie Hamburger Verkehrswirtschaft (AHV) für ein Tagesseminar seiner Wahl. Nach der Begrüßung durch Jens Gutermuth, Abteilungsleiter Spedition und Logistik der Berufsschule, berichteten Patrycia Mohr, Geodis Wilson Germany GmbH & Co. KG, und Sönke Briks, Röhlig Deutschland GmbH & Co. KG, aus ihrem Azubi-Alltag. Hauptredner der Verabschiedung war Johan P. Schryver, Geschäftsführer der H.J. Schryver & Co. (GmbH & Co. KG) und Vorsitzer des Vorstandes des VHSp. Er ging in seiner Ansprache besonders auf die hervorragenden Berufsaussichten der jungen Leute ein: "Die äußeren Umstände, die vielen sich zur Zeit bietenden Chancen für Ihren Start in Ihr Berufsleben sind jedenfalls ausgezeichnet. In Deutschland herrscht fast Vollbeschäftigung, die Speditions- und Logistikbranche sucht weiterhin gut ausgebildetes Fachpersonal, zu dem Sie ab heute gehören." Kommentare: