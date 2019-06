Nachrichten › Aktuell 9. Thementag Außenwirtschaft am 29.10.2019 in Köln Aktuell | 37 37 0 Außenhandel | Dienstag, 25 Juni 2019 | Der Bundesanzeiger Verlag lädt Sie herzlich am 29. Oktober 2019 zum 9. Thementag Außenwirtschaft in Köln ein.

Der Bundesanzeiger Verlag lädt Sie herzlich am 29. Oktober 2019 zum 9. Thementag Außenwirtschaft in Köln ein. Seien Sie dabei, wenn es auch in diesem Jahr wieder heißt: Experten referieren, Praktiker diskutieren. Das Motto kommt sowohl in den Plenumsvorträgen als auch in den Workshops zum Tragen. Außerdem möchten wir in diesem Jahr auf dem Thementag den 25. Geburtstag der Zeitschrift AW-Prax mit Ihnen feiern!

Nutzen Sie den Thementag für ein umfangreiches Update durch Expertenvorträge zu folgenden Themen: Aktuelle Entwicklungen im Zollrecht 2019

Aktuelle Entwicklungen im Exportkontrollrecht 2019

Aktuelle Entwicklungen im Außenhandelsrecht 2019

Digital first: Wie Künstliche Intelligenz und Blockchain unser Business verändern werden

Noch zwei Tage bis zum BREXIT (?) – Podiumsdiskussion Nutzen Sie den Thementag für ein umfangreiches Update durch Expertenvorträge zu folgenden Themen: Erweitern Sie gezielt Ihr Fachwissen, indem Sie den Thementag individuell gestalten und Ihre Schwerpunkte für die Workshops am Vor- und Nachmittag wählen: Exportkontrolle in China sowie ihre Auswirkungen auf deutsche Unternehmen

Aktuelle Brennpunkte im Zollwertrecht

Technologietransfer – im Spannungsfeld zwischen Recht und Praxis

Organisationsstrukturen und Prozesse in der Internationalisierung

Neue Freihandelsabkommen – Auswirkungen auf die Ursprugsermittlung und auf das Lieferantenerklärungsmangement

Leit(d)thema Zollabwicklung – der Spagat zwischen Handelshemmnissen und Zollvergünstigungen Zentraler Bestandteil der Veranstaltung ist nicht zuletzt das branchenübergreifende Networking. Bereits am Vorabend laden wir Sie hierzu kostenfrei bei einer geführten Brauhaustour durch die Kölner Altstadt ein. Jetzt Programm einsehen und Teilnahmeplatz sichern unter www.thementag-aw.de