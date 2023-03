Nachrichten › Außenhandel & Zoll ANTON SOFTWARE MIT EVA7 AUF DER LOGIMAT 2023 Außenhandel & Zoll | 183 183 0 Anzeige | Montag, 06 Februar 2023 | Das EVA System sorgt für reibungslosen Versand und Export



Transparente Lieferketten, ausfallsichere, schnelle Versandprozesse, perfekt ablaufender Export: dafür sorgt EVA, das intelligente Versand- und Exportsystem von Anton Software. Auf der kommenden LogiMAT in Stuttgart, in Halle 8 am Stand 8A65, zeigen die Anton Experten die neuesten Entwicklungen der EVA7 Version. Schwerpunkte sind u.a. Frachtkostenermittlung , Multi-Carrier- und Packplatzfunktionen sowie ATLAS-Zollabfertigung, Compliancemodule und Präferenzkalkulation. Über 35 Jahre Erfahrung, kombiniert mit modernsten Software Technologien: Das Ergebnis ist EVA7, das Versand- und Exportsystem der nächsten Generation. Als Standard-Software mit vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten entspricht das flexible EVA-Versandsystem auch höchsten Anforderungen: Der modulare Aufbau und die bei aller intelligenter Funktionalität und Leistungsvielfalt einfache Installation und Anwendung machen das System enorm komfortabel. EVA bietet nicht nur intelligente Module für die Versandabwicklung (wie Packplatz- oder Multi-Carrier-Funktionen) und die Frachtkostenermittlung oder Fracht-Rechnungsprüfung. Auch Zoll- oder Compliancemodule, wie die ATLAS Zollabfertigung, die Präferenzkalkulation, Exportkontrolle oder Sanktionslistenprüfung, sind optionale Bestandteile, die das Versandsystem perfekt ergänzen. Gefahrgutdokumente lassen sich mit EVA ebenfalls schnell und maximal sicher erstellen. Als Hochverfügbarkeitssystem ist EVA besonders leistungsstark und garantiert ausfallsichere Versandprozesse. Zudem bietet EVA komfortable Funktionen für das Anfordern und Verwalten der Lieferantenerklärungen, die Ermittlung der Präferenz über Stücklisten oder Rezepturen bis hin zur Erzeugung eigener Präferenzdokumente wie Lieferantenerklärungen, einer EUR.1 oder einer Rechnung für Zollzwecke. EVA Kunden profitieren von ausgezeichneten Experten-Serviceleistungen. EVA ermöglicht so die optimale Vernetzung von Export-, Lager- und Versandprozessen und bietet eine Vielfalt von Möglichkeiten. Dank der smarten „EVA SCM" Funktion ist es sogar möglich, überflüssig gewordene Programmierungen schnell und einfach wieder zu entfernen. So bleibt das EVA System stets schlank und transparent – mit allen Vorteilen. Unternehmen, die auch ihre Versand- und Exportprozesse zukunftsfähig gestalten möchten, werden vom Anton Team am Messestand (Halle 8/ 8A65) kompetent beraten.