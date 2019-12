Nachrichten › Aktuell AW NEXT – Newcomer in der Außenwirtschaft aufgepasst! Aktuell | 142 142 0 Anzeige | Dienstag, 10 Dezember 2019 | AW NEXT - Newcomer in der Außenwirtschaft aufgepasst!



Berufseinsteiger im Bereich „Zoll | Außenwirtschaft | Exportkontrolle“ stehen häufig unter Druck, dringende Aufgaben schnell erledigen und sich parallel mit völlig neuen Themen befassen zu müssen. Ihnen fällt es in der Einarbeitungszeit oft schwer, sich einen sicheren Überblick über ihr neues und umfassendes Arbeitsfeld zu schaffen. Sofern keine Einarbeitung durch einen Kollegen erfolgt, müssen benötigte rechtssichere Informationen oft umständlich zusammengetragen werden. Reguvis engagiert sich darum jetzt auch für Neu- und Quereinsteiger. Damit die Einarbeitung in die oft schwierige Thematik leichter fällt, bieten wir praxisgerechte Arbeitsmittel unter der neuen Marke „AW NEXT“ an. Neben leicht verständlichen Buchreihen mit Basistiteln erwartet Sie ein regelmäßig erscheinendes Magazin, mit vielen Tipps und Beispielen aus der Praxis sowie kompakte Themenhefte zu aktuellem Grundlagenwissen. Netzwerkveranstaltungen und Seminare mit Workshop-Charakter bieten eine angenehme Lernatmosphäre und Möglichkeiten zum persönlichen Erfahrungsaustausch. Mit Web Based Trainings können Grundlagen erlernt und abgefragt werden – flexibel und ganz nach persönlicher Lerngeschwindigkeit. Die gesamten AW NEXT-Arbeitsmittel werden außerdem als Module auf einer Wissensplattform dargestellt und können unabhängig voneinander abonniert werden. Mit der AW NEXT-Clubmitgliedschaft gibt es außerdem exklusive Vorteile auf unsere Produkte. All das werden wir künftig für Sie auf www.aw-next.de bündeln, um Einsteigern eine gute Arbeitsgrundlage zu bieten und eine schnelle Identifikation mit dem spannenden Arbeitsfeld zu ermöglichen. Kennen Sie Neu- oder Quereinsteiger im Export, Import, Zoll oder Exportkontrolle? Unterstützen auch Sie die Fachkräfte von morgen und empfehlen Sie AW NEXT gerne weiter!

