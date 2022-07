Nachrichten › Transport & Umschlag Anreize zur Steigerung der Sustainable Aviation Fuel SAF Produktion 97 97 0 Transport & Umschlag | Donnerstag, 23 Juni 2022 |

Die International Air Transport Association (IATA) fordert die Regierungen auf, dringend groß angelegte Anreize zu schaffen, um den Einsatz von Sustainable Aviation Fuel, nachhaltiger Flugzeugkraftstoffe, kurz SAF, rasch auszuweiten, während die Luftfahrt ihr Ziel verfolgt, bis 2050 Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen. Um die Netto-Null-Verpflichtung der Luftfahrt zu erfüllen, gehen aktuelle Schätzungen davon aus, dass SAF im Jahr 2050 65 % der CO2-Minderung der Luftfahrt ausmachen wird. Dies würde eine jährliche Produktionskapazität von 449 Milliarden Litern erfordern. Es werden Investitionen getätigt, um die jährliche SAF-Produktion von derzeit 125 Millionen Litern auf 5 Milliarden bis 2025 auszuweiten. Mit wirksamen staatlichen Anreizen könnte die Produktion bis 2030 30 Milliarden Liter erreichen, was einen Wendepunkt für die SAF-Produktion und -Nutzung darstellen würde. „Regierungen müssen keine neue Blaupause erfinden. Anreize zur Umstellung der Stromerzeugung auf erneuerbare Quellen wie Sonne oder Wind haben bereits funktioniert. Infolgedessen sind saubere Energielösungen jetzt billig und weit verbreitet. Mit ähnlichen Anreizen für SAF könnten wir bis 2030 30 Milliarden Liter verfügbar machen. Obwohl wir noch weit davon entfernt sind, wo wir sein müssten, wäre dies ein klarer Wendepunkt in Richtung unserer Netto-Null-Ambition von reichlich SAF-Mengen zu erschwinglichen Preisen“, sagte Willie Walsh , Generaldirektor der IATA, auf der 78. Jahreshauptversammlung der IATA in Doha, Katar. Im Jahr 2021 haben die Fluggesellschaften, unabhängig vom Preis, ein Liter SAF kostet zwischen dem Zwei- und Vierfachen des Preises von herkömmlichem Kerosin, jeden Tropfen der 125 Millionen Liter SAF gekauft, der verfügbar war. Und bereits mehr als 38 Länder haben SAF-spezifische Richtlinien, die den Weg für die Entwicklung des Marktes ebnen. In Anlehnung an diese politischen Maßnahmen haben die Fluggesellschaften Terminkäufe im Wert von 17 Milliarden US-Dollar für SAF abgeschlossen. Im Jahr 2021 haben die Fluggesellschaften, unabhängig vom Preis, ein Liter SAF kostet zwischen dem Zwei- und Vierfachen des Preises von herkömmlichem Kerosin, jeden Tropfen der 125 Millionen Liter SAF gekauft, der verfügbar war. Und bereits mehr als 38 Länder haben SAF-spezifische Richtlinien, die den Weg für die Entwicklung des Marktes ebnen. In Anlehnung an diese politischen Maßnahmen haben die Fluggesellschaften Terminkäufe im Wert von 17 Milliarden US-Dollar für SAF abgeschlossen. Kommentare: