CMA CGM Air Cargo beantragt eine Fluglizenz in Vietnam 70 70 0 Unternehmen & Köpfe | Dienstag, 20 Dezember 2022 | CMA CGM Air Cargo, ein Tochterunternehmen des französischen Schifffahrtskonzerns CMA CGM, hat angekündigt, seine Luftfrachtdienste in Vietnam auszubauen. Der Ausbau der Dienste in Vietnam ist Teil der breiteren Strategie von CMA CGM, seine Präsenz in Asien zu stärken. Vietnam gilt jedoch als schwieriger Markt für Luftfrachtdienste aufgrund der starken Konkurrenz von anderen Anbietern und der Herausforderungen bei der Einhaltung von Sicherheits- und Umweltstandards. CMA CGM wird daher umfangreiche Investitionen tätigen müssen, um in Vietnam erfolgreich zu sein.