Nachrichten › Aktuell Containerumschlag-Index im September nur leicht gestiegen Aktuell | 103 103 0 Transport | Donnerstag, 31 Oktober 2019 | RWI/ISL-Containerumschlag-Index: Trotz neuem Höchstwert in der Grundtendenz eher seitwärtsgerichtet



Der Containerumschlag-Index des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im September leicht auf 139,5 gestiegen und hat damit einen Höchstwert erreicht. Die wichtigsten Ergebnisse: • Der Containerumschlag-Index des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist im September leicht um 0,7 Punkte auf 139,5 gestiegen. • Zugleich wurden die Werte für drei zurückliegenden Monate leicht nach unten revidiert. • Das Plus im September sollte man nicht überbewerten, es liegt im Unschärfebereich der Schnellschätzung. Die Grundtendenz ist wohl eher seitwärtsgerichtet. • Gleichwohl entwickelt sich der Containerverkehr nach wie vor etwas besser als der Welthandel insgesamt. Eine Ursache ist wohl, dass der zuletzt besonders zur Schwäche tendierende Außenhandel innerhalb der EU im Index unterrepräsentiert ist. • Die Schnellschätzung für den September basiert auf Angaben für 46 Häfen, die knapp drei Viertel des im Index abgebildeten Umschlagsvolumens tätigen. • Der RWI/ISL Containerumschlag-Index für Oktober 2019 wird am 21. November 2019 veröffentlicht. Zur Entwicklung des Index sagt RWI-Konjunkturchef Roland Döhrn: „Der Containerverkehr trotzt bisher den schwierigen Rahmenbedingungen, er spricht aber trotz des Plus nicht für einen wieder wachsenden Welthandel. “ Kommentare: