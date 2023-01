Nachrichten › Transport & Umschlag Deutlicher Rückgang der LKW Fahrten 323 323 0 Transport & Umschlag | Sonntag, 15 Januar 2023 | Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex gibt im Dezember 2022 um 4,9 %, im Vergleich zum Vormonat, nach.



Die Fahrleistung von LKW, die auf Bundesautobahnen mautpflichtig sind und mindestens vier Achsen haben, sank im Dezember 2022 im Vergleich zum Vormonat um 4,9% und im Vergleich zum Dezember 2021 um 6,1%. Laut Bundesamt für Logistik und Mobilität und dem Statistischem Bundesamt, ist dies, der größte Rückgang seit April 2020, damals aufgrund der beginnenden Corona-Pandemie. Der Rückgang kann durch den Wintereinbruch, hohe Krankenstände und die sich abschwächende Konjunktur beeinflusst worden sein und gibt einen frühen Hinweis auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung in der Industrie. Nicht nur auf Bundesebene kann der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex verwendet werden, er dient auch in einigen Bundesländern als Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Insbesondere in den industriell geprägten Regionen besteht eine starke Korrelation zwischen der regionalen Lkw-Fahrleistung und dem Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe. In den Stadtstaaten und weniger industriell geprägten Bundesländern ist die Korrelation jedoch schwächer. Der stärkste Rückgang der Lkw-Maut-Fahrleistung im Dezember 2022 gegenüber dem Vormonat um 6,5% wurde in Niedersachsen verzeichnet, auch in Bayern, Thüringen und Sachsen sank die Lkw-Fahrleistung gegenüber dem Vormonat um 5,0%, 4,8% und 4,8%.