Nachrichten › Aktuell Deutsche Exporte sinken deutlich Aktuell | 264 264 1 Außenhandel | Freitag, 09 August 2019 | Deutsche Exporte im Juni 2019: -8,0 % zum Juni 2018. Grafik: Destatis



Im Juni 2019 wurden von Deutschland Waren im Wert von 106,1 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 89,3 Milliarden Euro importiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren damit die deutschen Exporte im Juni 2019 um 8,0 % und die Importe um 4,4 % niedriger als im Juni 2018. Kalender- und saisonbereinigt sanken die Exporte gegenüber dem Vormonat Mai 2019 um 0,1 %, die Importe nahmen hingegen um 0,5 % zu. Die Außenhandelsbilanz schloss im Juni 2019 mit einem Überschuss von 16,8 Milliarden Euro ab. Im Juni 2018 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz +22,0 Milliarden Euro betragen. Kalender- und saisonbereinigt lag der Überschuss der Außenhandelsbilanz im Juni 2019 bei 18,1 Milliarden Euro. Unter Berücksichtigung der Salden für Warenhandel einschließlich Ergänzungen zum Außenhandel (+18,1 Milliarden Euro), Dienstleistungen (-2,9 Milliarden Euro), Primäreinkommen (+8,8 Milliarden Euro) und Sekundäreinkommen (-3,3 Milliarden Euro) schloss – nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank – die Leistungsbilanz im Juni 2019 mit einem Überschuss von 20,6 Milliarden Euro ab. Im Juni 2018 hatte die deutsche Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von 24,8 Milliarden Euro ausgewiesen. In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Juni 2019 Waren im Wert von 63,5 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 53,3 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber Juni 2018 sanken die Exporte in die EU-Länder um 6,2 % und die Importe aus diesen Ländern um 1,1 %. In die Länder der Eurozone wurden im Juni 2019 Waren im Wert von 40,6 Milliarden Euro (-5,6 %) exportiert und Waren im Wert von 35,0 Milliarden Euro (-0,3 %) aus diesen Ländern importiert. In die EU-Länder, die nicht der Eurozone angehören, wurden im Juni 2019 Waren im Wert von 23,0 Milliarden Euro (-7,2 %) exportiert und Waren im Wert von 18,3 Milliarden Euro (-2,7 %) von dort importiert. In die Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer) wurden im Juni 2019 Waren im Wert von 42,6 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 36,0 Milliarden Euro aus diesen Ländern importiert. Gegenüber Juni 2018 nahmen die Exporte in die Drittländer um 10,7 % ab, die Importe von dort sanken um 8,9 %. Kommentare:





Zumindest einen positiven Effekt hat der Rückgang der Exporte. Die Umwelt wird es danken. Ansonsten ist es wohl den aktuellen politischen Geschehnissen geschuldet. Ich fürchte, wir sehen noch nicht ansatzweise das Ende der Fahnenstange.



Exportmanager | am 09.08.2019, 10:43