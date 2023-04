Nachrichten › Außenhandel & Zoll Digitalisierung im Fokus: ICC treibt Revolution der Handelsdokumente voran 105 105 0 Außenhandel & Zoll | Montag, 24 April 2023 |

Der Bericht konzentriert sich auf die sieben wichtigsten Handelsdokumente, die für den reibungslosen Ablauf des internationalen Handels unerlässlich sind. Diese Dokumente umfassen Handelsrechnungen, Transportdokumente, Versicherungspolicen, Ursprungszeugnisse, Inspektionszertifikate, Zoll- und Exportdokumente sowie Handelsfinanzierungsdokumente. Die Digitalisierung dieser Dokumente wird dazu beitragen, den internationalen Handel effizienter und transparenter zu gestalten, wodurch Unternehmen und Volkswirtschaften gleichermaßen profitieren. Der Bericht enthält eine umfassende Analyse der aktuellen digitalen Standards und identifiziert Best Practices und Empfehlungen für die Entwicklung und Implementierung von digitalen Lösungen. Er bietet einen detaillierten Überblick über die verschiedenen Aspekte, die bei der Umstellung auf digitale Standards berücksichtigt werden müssen, einschließlich technischer, rechtlicher, politischer und wirtschaftlicher Faktoren. Darüber hinaus betont der Bericht die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren im globalen Handel, einschließlich Regierungen, Unternehmen, Handels- und Industrieverbänden sowie Technologieanbietern. Eine solche Zusammenarbeit ist entscheidend, um digitale Standards erfolgreich einzuführen und die Vorteile der Digitalisierung im internationalen Handel voll auszuschöpfen. Die ICC Digital Standards Initiative wird weiterhin an der Verbesserung der digitalen Standards im globalen Handel arbeiten und ihre Mitglieder und Partner bei der Umsetzung dieser Standards unterstützen. Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit und den Austausch von Wissen und Erfahrungen hofft die Initiative, den Weg für ein effizienteres, transparenteres und inklusiveres Handelssystem zu ebnen. Zusammenfassend bietet der Bericht der ICC Digital Standards Initiative wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen für die Umsetzung digitaler Standards im internationalen Handel. Die Digitalisierung zentraler Handelsdokumente wird dazu beitragen, den globalen Handel effizienter und transparenter zu gestalten, was letztendlich den beteiligten Unternehmen und Volkswirtschaften zugutekommen wird. Die Internationale Handelskammer (ICC) Digital Standards Initiative hat kürzlich einen Bericht über die Digitalisierung von Standards in Bezug auf sieben zentrale Handelsdokumente veröffentlicht. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement der Initiative, den globalen Handel durch technologische Fortschritte zu fördern und zu vereinfachen. Kommentare: