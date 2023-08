Nachrichten › Außenhandel & Zoll EVA7 SLP7-MODUL - enorm schnelle und sichere Sanktionslistenprüfung Außenhandel & Zoll | 167 167 0 Anzeige | Mittwoch, 19 Juli 2023 |

Exportunternehmen sind derzeit, und nicht zuletzt aufgrund des Russland-Embargos, besonders auf sichere, rasche und reibungslose Exportabläufe angewiesen. Dabei spielen Sanktionslistenprüfungen eine gleichermaßen zentrale wie sensible Rolle: Mit dem neuen EVA7 SLP7-Modul lassen sich diese Prozesse nun bei modernsten Sicherheitsstandards, optimierter Performance und enormer Geschwindigkeit nochmals deutlich beschleunigen. Durch Schnittstellen werden sämtliche Geschäftskontakte nicht nur vom ERP-System, sondern bei Bedarf auch von weiteren Systemen (z.B. LVS, CRM, Zeiterfassung) standardisiert. Im Fall kritischer Adressen wird ein Compliance-Beauftragter per E-Mail informiert. Sämtliche Prüfungen sind protokolliert und dienen bei Bedarf als solider Nachweis für Behörden. Da es sich bei EVA7 um ein Inhouse-System handelt, entstehen keine zusätzlichen Kosten pro Prüflauf oder geprüfter Adresse. Als vollständige Inhouse-Lösung bleiben mit EVA SLP7 sensible Daten absolut geschützt, da weder Adressen noch Prüfprotokolle nach außen dringen. Zudem sorgt ein gesonderter Protokollbereich von personenbezogenen Daten (wie Mitarbeiteradressen) für verlässlichen Datenschutz sensibler Informationen. Ob Inhouse-Software sind Einzelfallprüfungen auch im Internetbrowser möglich und werden ebenfalls protokolliert. Die Integration ins ERP-System erfolgt über Webservice-Schnittstellen. Das EVA7 Sanktionslistenprüfung wird von ANTON täglich aktualisiert, damit Kunden mit tagesaktuellen Informationen immer auf dem neuesten Stand sind. Kommen weitere EVA-Module zum Einsatz, erfolgt eine automatisierte Prüfung der Versand- und Exportvorgänge. Optional wählbar: Die Prüfung von Dow Jones Listen©. Dr. Manfred Steins, einer der Geschäftsführer der Anton Software GmbH, betont: „Für exportierende Unternehmen ist eine sichere Sanktionslistenprüfung ein Muss. Mit der neuen SLP7 Sanktionslistenprüfung als EVA7-Modul bieten wir ein absolut schnelles wie sicheres Tool für alle Unternehmen, die auf rechtssichere und zugleich zügige, effiziente wie geschützte Prüfungen angewiesen sind.“ EVA7 SLP7 ist als Stand-Alone Modul erhältlich, ebenso wie die EVA7 Exportkontrolle oder EVA7 Präferenzkalkulation. Als eines der ersten Systeme wurde EVA7 in 09/2022 für ATLAS AES 3.0 zertifiziert. Mehr zur EVA SLP7 Sanktionslistenprüfung: Um Behörden gegenüber nachzuweisen, dass keinerlei Geschäftskontakte mit Unternehmen oder Personen bestehen, die von der EU, den USA oder anderen Ländern sanktioniert sind, ist eine fehlertolerante Prüfung samt zugehöriger Protokollierung (inkl. Datum) enorm wichtig. Mit der automatischen EVA7 Sanktionslistenprüfung lassen sich daher Verstöße gegen entsprechende Verordnungen wie auch der anderenfalls unvermeidbare Verwaltungsaufwand vermeiden. Die EVA7 Sanktionslistenprüfung SLP7 dient zur Automatischen Prüfung der in EVA verwendeten Adressdaten

Adressprüfung bei laufendem Betrieb aus dem ERP-System heraus

Prüfung beliebiger Debitoren- oder Kreditorentabellen

Sporadischen Prüfung mittels manueller Eingabe Die Anton Software GmbH ist seit gut 35 Jahren mit seinem EVA System einer der führenden Anbieter von Versand- und Exportsystemen; mit entsprechend hoher Expertise u.a. im Bereich Compliance & Exportkontrolle. Die auf modernsten Technologien basierende EVA7 Version ermöglicht hoch automatisierte, schnelle und zuverlässige Prozesse. Aktuell präsentiert Anton sein optimiertes, auf EVA7-Engine basierendes Sanktionslistenprüfungs-Modul EVA7 SLP7 als zukunftsweisendes System für sichere, komfortable und gleichzeitig sehr zügige Prüfungsabläufe. EVA7 SLP7 ist als Stand-Alone Modul erhältlich. Kommentare: