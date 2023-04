Nachrichten › Transport & Umschlag Ein Schlüssel, attraktive Ladestandorte für E-LKW Transport & Umschlag | 114 114 1 Strassengüterverkehr | Donnerstag, 20 April 2023 | Ein Schlüssel, attraktive Ladestandorte für E-LKW

Die Errichtung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur für batteriebetriebene Elektro-LKWs ist ein essenzieller Faktor für die Elektrifizierung des Güterverkehrs auf der Straße und hat eine zentrale Bedeutung bei der Verwirklichung der Klimaziele Deutschlands und Europas. Allerdings gibt es hinsichtlich der Anziehungskraft bestimmter Standorte noch Unsicherheiten. Eine aktuelle Untersuchung, die im Rahmen des vom BMDV unterstützten Projekts "HoLa – Hochleistungsladen Lkw-Fernverkehr" durchgeführt wurde, beschäftigt sich mit der Attraktivität von öffentlichen LKW-Parkplätzen und deren möglicher Eignung als Standorte für LKW-Ladeinfrastrukturen.

Die Errichtung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur für batteriebetriebene Elektro-LKWs ist ein essenzieller Faktor für die Elektrifizierung des Güterverkehrs auf der Straße und hat eine zentrale Bedeutung bei der Verwirklichung der Klimaziele Deutschlands und Europas. Allerdings gibt es hinsichtlich der Anziehungskraft bestimmter Standorte noch Unsicherheiten. Eine aktuelle Untersuchung, die im Rahmen des vom BMDV unterstützten Projekts "HoLa – Hochleistungsladen Lkw-Fernverkehr" durchgeführt wurde, beschäftigt sich mit der Attraktivität von öffentlichen LKW-Parkplätzen und deren möglicher Eignung als Standorte für LKW-Ladeinfrastrukturen. Für die Untersuchung der Standortattraktivität und zukünftigen Eignung von Ladeinfrastrukturen wurden öffentliche Daten über aktuelle LKW-Parkflächen sowie eine frühere Studie über LKW-Haltepunkte in Europa herangezogen. Diese Daten wurden mit Informationen über Standorteigenschaften wie Anschluss an Autobahnen, vorhandene Tankstellen und Rasthöfe sowie Industrie- und Geschäftsinformationen aus der Umgebung verknüpft. Anschließend wurden sie zusammengefasst und mittels einer multikriteriellen Entscheidungs- und Archetypenanalyse ausgewertet. Die Auswertung von über 1.700 öffentlichen Standorten zeigt, dass nicht einzelne Merkmale, sondern die Kombination verschiedener Faktoren für die Attraktivität eines Standorts entscheidend ist: Mehr als 70 Prozent aller Stopps befinden sich in einem von drei Clustern, die sich aus Gewerbe- und Industriegebieten, Parkplätzen mit Servicebereichen und Raststätten zusammensetzen. Daher empfiehlt es sich, bei der Errichtung öffentlicher Ladeinfrastrukturen für E-LKWs Standorte zu wählen, die diese Merkmale aufweisen: Hier halten sich bereits heute viele LKW-Fahrer auf, und künftige E-LKW-Fahrer könnten während des Ladevorgangs vorhandene Serviceangebote nutzen und anschließend ihre Fahrt zügig fortsetzen. Interaktive Karten zeigen die Attraktivität von Standorten Eine interaktive Karte, die auf der Grundlage von OpenStreetMaps.org (OSM) erstellt wurde, zeigt die attraktivsten und am besten geeigneten potenziellen Ladeorte für E-LKWs. Ein Klick auf einzelne Standorte zeigt deren Geokoordinaten und Attraktivität auf einer Skala von eins (unattraktiv) bis 100 (hochattraktiv). Je höher der Wert, desto besser die Eignung für den möglichen Aufbau einer Ladeinfrastruktur. Die Attraktivität wird zusätzlich durch eine Farbskala verdeutlicht. Wenn es in einer kleinen Umgebung mehrere mögliche Standorte gibt, zum Beispiel auf verschiedenen Seiten einer Autobahn, ist nur der Mittelpunkt auf der Karte dargestellt. Kommentare:





E-LKW sind eine aufstrebende Technologie, die dazu beitragen kann, die Umweltauswirkungen des Güterverkehrs zu reduzieren. Die Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten ist entscheidend für den Erfolg von Elektro-LKWs, da sie die Reichweite und Flexibilität von E-Fahrzeugen beeinflusst.



Ein Schlüssel zur Förderung der Verbreitung von Elektro-LKWs ist die Bereitstellung von leicht zugänglichen, effizienten und bequemen Ladestationen. Diese sollten entlang wichtiger Transportrouten und in der Nähe von Logistikzentren und Verteilzentren platziert werden, um sicherzustellen, dass Fahrer ihre Fahrzeuge aufladen können, ohne große Umwege in Kauf nehmen zu müssen. Darüber hinaus sollten Ladestationen über ausreichend Ladekapazität und Schnelllademöglichkeiten verfügen, um die Ausfallzeiten während des Ladevorgangs zu minimieren.



Eine Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Transportunternehmen und Energieversorgern kann dazu beitragen, den Aufbau eines effektiven Ladenetzwerks für Elektro-LKWs zu fördern. Dies kann dazu beitragen, die Akzeptanz von Elektro-LKWs zu erhöhen und die Umweltauswirkungen des Güterverkehrs insgesamt zu reduzieren.



Cargoblog | am 23.04.2023, 17:32