Erste asiatische Airline auf cargo.one

Aktuell | Dienstag, 05 November 2019 | Abgebildet: Satoshi Shimura (links) und Moritz Claussen (rechts) mit dem unterschriebenen Partnerschaftsabkommen



Die japanische Frachtfluggesellschaft Nippon Cargo Airlines (NCA) und Luftfracht Buchungsplattform cargo.one sind eine Partnerschaft eingegangen. Die Zusammenarbeit wird es Spediteuren ermöglichen, NCAs große Frachterkapazitäten digital und mit sofortiger Bestätigung rund um die Uhr zu buchen. Mit dem Angebot der Kapazitäten auf cargo.one kann NCA ihre Reichweite auf dem europäischen Markt weiter ausbauen, indem sie Zugang zu cargo.ones schnell wachsender Kundenbasis von über 300 Speditionen erhält und den manuellen Distributionsaufwand drastisch reduziert. Hiroyuki Homma, Direktor, Leiter Vertrieb, Marketing & Geschäftsstrategie bei NCA, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit der hochmodernen e-Buchungsplattform cargo.one bekannt zu geben und unseren Kunden somit in Zukunft zu ermöglichen, Kapazitäten auf eine neue und reibungslose Art und Weise zu buchen." cargo.one verwendet erstmals das neu entwickelte one.connect, durch das der Integrationsprozess mit Fluggesellschaften weiter vereinfacht wird. one.connect ist das Ergebnis kontinuierlichen Lernens und technologischer Anforderungen vergangener Integrationen mit Fluggesellschaften, die in einer standardisierten technologischen Anwendung die einfache Anbindung an die vorhandenen Systeme einer Vielzahl von Fluggesellschaften ermöglicht. Als Teil unserer digitalen Strategie ist der Anschluss an cargo.one ein logischer Schritt für uns. Er wird das Erlebnis unserer Kunden verbessern und uns dabei helfen, neue Kundensegmente zu erreichen. cargo.one hat sich als zuverlässiger, innovativer und dynamischer Partner für eine wachsende Anzahl an Fluggesellschaften bewiesen und wir freuen uns, als erster asiatischer Anbieter auf der Plattform eine Vorreiterrolle einzunehmen" sagt Satoshi Shimura, Vizepräsident und Leiter Business Digitalisierung bei NCA. Moritz Claussen, Geschäftsführer von cargo.one fasst zusammen: "Im Zuge der fortschreitenden globalen Präsenz von cargo.one freuen wir uns sehr, unseren ersten asiatischen Partner an Bord begrüßen zu dürfen. NCAs Frachterkapazitäten werden cargo.one's Attraktivität gegenüber Spediteuren weiter erhöhen, wodurch die Nachfrage auf der Plattform steigt, was wiederum zu einem allgemeinen Anstieg der Kapazitätsverteilung für cargo.one's Partner-Fluggesellschaften führt." Elad Eyal, Luftfrachtspezialist bei TNT Express und regelmässiger cargo.one Nutzer, freut sich über die neue Partnerschaft: "Es ist toll, zu sehen, dass cargo.one jetzt monatlich neue Fluggesellschaften unter Vertrag nimmt. cargo.one ist schon jetzt die erste Anlaufstelle für digitale Buchungen und wird mit zunehmendem Angebot nun zum Industriestandard". Die Integrationsarbeiten zur Anbindung des NCA-Kernsystems iCargo an cargo.one werden noch in diesem Jahr beginnen mit einer erwarteten Aufnahme der NCA-Kapazitäten auf cargo.one bis Ende Q1 2020.