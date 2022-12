Nachrichten › Außenhandel & Zoll Exporte in Staaten außerhalb der EU gesunken 75 75 0 Außenhandel & Zoll | Mittwoch, 21 Dezember 2022 |

Die Exporte aus Deutschland in Länder außerhalb der Europäischen Union sind im November 2022 im Vergleich zum Oktober 2022, kalender- und saisonbereinigt, um 0,5% gesunken. Laut vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurden im November 2022, kalender- und saisonbereinigt, Waren im Wert von 61,8 Milliarden Euro in Länder außerhalb der EU exportiert. Die Vereinigten Staaten waren im November 2022 der wichtigste Handelspartner für deutsche Exporteure. In die USA wurden Waren im Wert von 14,6 Milliarden Euro exportiert, was im Vergleich zum November des Vorjahres einem Anstieg von 32,3% entspricht. Die Exporte in die Volksrepublik China betrugen 9,4 Milliarden Euro, was im Vergleich zum Vorjahresmonat einem Anstieg von 5,6% entspricht. Exporte nach UK kletterten im im Vergleich zum Vorjahr, um 28,8% auf 7,8 Milliarden Euro. Die deutschen Exporte nach Russland sind im November 2022, im Vergleich zum November 2021, aufgrund des Krieges in der Ukraine und der gegen Russland verhängten Sanktionen um 52,4% auf 1,2 Milliarden Euro gesunken. Im November 2022 lag Russland damit auf Rang 10 der wichtigsten Länder für deutsche Exporte außerhalb der EU. Im Februar 2022, vor dem Angriff auf die Ukraine, hatte Russland noch Rang 5 belegt.