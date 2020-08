Nachrichten › Aktuell Fachkunde Güterkraftverkehr: Prüfungstest in neuer Auflage Aktuell | 118 118 1 Strassengüterverkehr | Montag, 10 August 2020 | Fachkunde Güterkraftverkehr, Softcover , 92 Seiten, 20. Auflage 2020 , Springer Fachmedien München GmbH, Verlag Heinrich Vogel



Der Verlag Heinrich Vogel hat den Prüfungstest „Fachkunde Güterkraftverkehr“ mit neuen IHK-ähnlichen Fragen und Fallstudien überarbeitet. Es hilft angehenden Güterkraftverkehrsunternehmern sich auf ihre Fachkundeprüfung vorzubereiten und eignet sich auch für angehende Verkehrsleiter. Mit der neuen Auflage des Prüfungstests „Fachkunde Güterkraftverkehr“ können sich angehende Güterkraftverkehrsunternehmer und Verkehrsleiter optimal auf die IHK-Prüfungssituation vorbereiten. Ebenso richtet sich dieses Buch an Ausbilder, die Fachkunde-Unterricht geben. Auf 92 Seiten können die Kandidaten ihr Wissen mit drei unterschiedlichen Prüfungssimulationen testen. Für die optimale Vorbereitung auf die ausführlichen Aufgaben der Prüfung enthält das Werk neben offenen und geschlossenen Fragen auch Muster von Fallstudien. Zur Erfolgskontrolle dienen Punktebewertungen der einzelnen Fragen und selbstverständlich die Lösung. Kommentare:





