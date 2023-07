Nachrichten › Verkehr & Politik Folgenschwerer Genehmigungsstau bei der Autobahn GmbH 141 141 0 Verkehr & Politik | Freitag, 23 Juni 2023 |

Titzrath betonte die Bedeutung der deutschen Seehäfen für die Industrie, den Export und die Energiewende. Jedoch ist die wichtige Hinterlandlogistik für Großraum- und Schwerlasttransporte derzeit weitgehend zum Stillstand gekommen. Dies betrifft unter anderem industrielle Maschinenbauteile und Komponenten von Windenergieanlagen. Der Hauptgrund dafür sind erhebliche Verzögerungen bei der Genehmigung solcher Transporte durch die Autobahn GmbH. Die Situation in der Region Nordwest der Autobahn GmbH ist besonders dramatisch, da sie den Hinterlandverkehr wichtiger Seehäfen für Stückgut, wie Bremen, Brake, Cuxhaven, Emden sowie Standorte in Hamburg und Schleswig-Holstein, betrifft. Berichten zufolge dauert die Bearbeitung dort bis zu vier Monate, was völlig inakzeptabel ist. Der internationale Imageschaden ist enorm. Es wird erwartet, dass der Bund eine effiziente Verwaltung seiner Verkehrswege gewährleistet. Bund und Autobahn GmbH sollten nun energisch daran arbeiten, die Bearbeitungszeiten auf ein akzeptables Maß zu reduzieren und den Genehmigungsstau abzubauen. Angela Titzrath, die Präsidentin des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), hat ihre Bedenken über den Genehmigungsstau bei Großraum- und Schwerlasttransporten bei der Autobahn GmbH geäußert. Besonders in der Region Nordwest, die für das Autobahnnetz in Teilen von Niedersachsen und Bremen verantwortlich ist, gibt es erhebliche Probleme.