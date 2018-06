Nachrichten › Aktuell Gefährliche Güter richtig Kennzeichnen und Verpacken am 18. September 2018 Aktuell | 37 37 0 Gefahrgut | Donnerstag, 28 Juni 2018 | Gefährliche Güter richtig Kennzeichnen und Verpacken am 18. September 2018

Im Praxisseminar „Richtiges Kennzeichnen und Verpacken gefährlicher Güter und Stoffe“ des Bundesanzeiger Verlags am 18. September 2018 in Köln werden häufige Fragen beantwortet und in praxisnahen Workshops behandelt. Mit der Einführung der neuen Gefahrstoffkennzeichen nach der CLP-Verordnung scheinen sich Gefahrgut und Gefahrstoff immer weiter anzunähern.

Doch gerade die scheinbare Harmonisierung bereitet in der Praxis Probleme, sodass beispielsweise folgende Fragen auftreten können: Wie muss bei der Auswahl der Verpackung und Kennzeichnung nach Gefahrstoffrecht oder Gefahrgutrecht vorgegangen werden?

Welche Verordnung hat Priorität?

Und warum fällt dasselbe gefährliche Gut in verschiedene Rechtsbereiche? Dieses Praxisseminar erklärt Ihnen anschaulich, wie die verschiedenen Rechtsbereiche zusammenhängen und wo es Unterschiede gibt. Das Gelernte können Sie an praxisnahen Stationen umsetzen und somit festigen. Als Teilnehmer haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, mit eigenen Problemstellungen und Fragen an die Referenten heranzutreten.

Tipp: Bei gleichzeitiger Anmeldung von zwei oder mehr Teilnehmern erhalten Sie 10% Rabatt auf den Seminarpreis; außerdem gibt es einen Frühbucherrabatt für Anmeldungen bis 3 Wochen vor der Veranstaltung. Praxisseminar „Richtiges Kennzeichnen und Verpacken gefährlicher Güter und Stoffe“ am 18. September 2018 in Köln Kommentare: