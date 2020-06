Nachrichten › Aktuell Größtes Containerschiff der Welt gestern in Hamburg Aktuell | 352 352 0 Seefracht | Montag, 08 Juni 2020 | Das Foto zeigt die "HMM Algeciras" bei Ihrer Jungfernfahrt im Hafen Yantian in China. Foto: HMM



Entladen wurden rund 8500 Container gefüllt mit Elektroartikeln, Maschinen, chemischen Rohstoffen, Konsumgütern und Nahrungs- und Genußmitteln. Die voraussichtliche Abfahrt ist für nächsten Mittwoch 14:00 Uhr geplant. 23.964 20-Fuß-Standardcontainer (TEU) Ladekapazität sind schon eine Hausnummer. Und wenn diese auf ein Containerschiff passen ist es die "HMM Algeciras", der südkoreanischen Reederei HMM (vormals Hyundai Merchant Marine), die am heutigen Sonntag Hamurg anläuft. Damit löst sie die "MSC Gülsün", die gut 200 TEU weniger lädt, als größter Containerriese der Welt ab. Kommentare: