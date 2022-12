Nachrichten › Transport & Umschlag Handelsschifffahrt im Visier von Hackern 151 151 1 Transport & Umschlag | Dienstag, 20 Dezember 2022 | Häfen, mit Ihrer sensiblen IT-Infrastruktur, sind ein lohnendes Ziel für Cyber-Angriffe



Die kommerzielle Schifffahrtsindustrie betreibt über 90.000 Schiffe in verschiedenen Bereichen, von Handelsschiffen bis hin zu Offshore-Unterstützungsschiffen. Die Entwicklungen in der Digitalisierung, Automatisierung und Smart-Tech haben die Effizienz von maritimen Operationen erhöht und Prozesse, die zuvor manuell durchgeführt wurden, transformiert. Allerdings, haben diese Entwicklungen auch neue Cyber-Herausforderungen wie veraltete und nicht unterstützte Software, dass Eindringen in Schiffs-Systeme und besatzungsbezogene Faktoren geschaffen. Viele Onboard-OT-Systeme wurden, vor bis zu 25-30 Jahren, während des Baus von Schiffen installiert. Aufgrund solch alter Systeme sind viele kommerzielle Schiffe jetzt mit veralteter und nicht unterstützter Software ausgestattet. Das macht Angreifen einfach, Möglichkeiten zu identifizieren, um diese zu hacken. Insbesondere ist das böswillige Eindringen in Schiffssteuersysteme und OT-Ausrüstung ein inneres Risiko mit schwerwiegenden Folgen. Eine der schlimmsten Szenarien könnte sein, dass Angreifer den Verlust der navigatorischen Kontrolle verursachen. Besatzungen rotieren häufig, was bedeutet, dass sie Systeme verwenden, mit denen sie nicht vertraut sind. Angesichts der oben genannten Schwachstellen sind schwerwiegende Störungen aufgrund von Hacker-Angriffen im Bereich des Möglichen. Ein aktuelles Beispiel für eine schwerwiegende Störung des maritimen Transportsystems war der Vorfall im Suezkanal im März 2021. Im Zentrum stand das Schiff Ever Given, ein 220.000-Tonnen-Schiff mit einer Länge von etwa 400 Metern. Starker Wind blies es beim Eintritt in den ägyptischen Suezkanal von der Strecke, wo jedes Jahr 12 Prozent des Welthandels auf See passieren. Das Schiff blockierte den Wasserweg vollständig und verursachte Störungen und Verzögerungen. Der Vorfall war zwar kein Cyberangriff, zeigte aber potenziellen Angreifern, wie eine Havarie an einer weltweit bedeutenden Schifffahrtsroute weitreichende Auswirkungen auf den Welthandel und die Aktienmärkte haben könnte. Die globale Auswirkung des Vorfalls war enorm, insbesondere auf die Aktienmärkte. Schiffe mit einer Vielzahl von Handelswaren wurden verzögert. Viele wichtige europäische Industrien waren betroffen, darunter der Bausektor, der Großhandel und die Gesundheitsdienste. Die kommerzielle Schifffahrt ist die Säule des internationalen Handels. Ihre kritische Rolle bei der Stabilität der Märkte macht sie zunehmend anfällig für Cyber-Angriffe. Diese neue Bedrohung hat weitreichende Auswirkungen auf die Seeschifffahrt und macht die Implementierung von Cyber-Sicherheitsmaßnahmen umso wichtiger. Kommentare:





Ich sehe mehr die Hafeninfrastruktur in Gefahr, weniger die Schiffe und das aus mehreren Gründen:



1. Häfen sind wichtige Infrastruktureinrichtungen und spielen eine wichtige Rolle bei der Wirtschaft eines Landes. Eine erfolgreiche Cyber Attacke könnte den Betrieb eines Hafens erheblich beeinträchtigen, was zu wirtschaftlichen Schäden führen könnte.



2. Häfen verarbeiten und speichern große Mengen vertraulicher Daten, darunter Informationen über Schiffsbewegungen, Fracht und Zolldokumente. Diese Daten sind für Cyberkriminelle von großem Interesse und könnten bei einer erfolgreichen Attacke gestohlen werden.



3. Häfen sind häufig an das Internet angeschlossen, um die Kommunikation und den Datenaustausch zu erleichtern. Dies ermöglicht es Cyberkriminellen, Zugriff auf die Systeme des Hafens zu erlangen, wenn sie Schwachstellen in den Sicherheitsmaßnahmen ausnutzen.



4. Häfen sind oft Teil von Lieferketten, die sich über viele Länder erstrecken. Eine erfolgreiche Cyber Attacke auf einen Hafen könnte somit die Lieferketten anderer Unternehmen beeinträchtigen, was wiederum zu wirtschaftlichen Schäden führen könnte.



Exportmanager | Gestern, 10:17:26