Hapag-Lloyd führt IMO2020 Transition Charge (ITC) für Short Term Contracts ein
Donnerstag, 31 Oktober 2019



Die ab dem 1. Januar geltende IMO2020 Vorschrift zur Begrenzung des Schwefelgehalts in Schiffstreibstoffen ist ein Meilenstein für die Branche auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Hapag-Lloyd hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die neuen Vorschriften vollständig zu erfüllen. Die Anpassungen an die IMO2020 bringen für die gesamte Branche erhebliche Mehrkosten mit sich. Um die Volatilität der Treibstoffpreise und Betriebskosten in der Übergangsphase abzufedern, wird Hapag-Lloyd ab 1. Dezember 2019 eine IMO2020 Transition Charge (ITC) für Short Term Contracts einführen. „Die Umstellung von Schweröl auf schwefelarmen Treibstoff wird kurzfristig unweigerlich zu höheren Treibstoffpreisen führen. Außerdem sind stärkere Preisschwankungen zu erwarten, vor allem in der Übergangsphase. Vor diesem Hintergrund werden wir die ITC einführen, um die Mehrkosten abzufedern und unseren Kunden eine nachhaltige und transparente Preisgestaltung unserer Services anbieten zu können“, so Rolf Habben Jansen, Chief Executive Officer von Hapag-Lloyd.

Die ITC kommt für alle Freight of all kinds (FAK) Güter und im Spot-Geschäft mit einer Gültigkeit von bis zu drei Monaten zur Anwendung. Tender Business ist nicht betroffen.