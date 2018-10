Nachrichten › Aktuell Hapag-Lloyd schließt bilaterale Vereinbarung mit Ocean Network Express Aktuell | 358 358 0 Seefracht | Montag, 15 Oktober 2018 | Hapag-Lloyd und Ocean Network Express (ONE) haben eine bilaterale Vereinbarung über die Zusammenarbeit in einem Feeder-Netzwerk geschlossen. Die Kooperation wurde bereits für die ersten Dienste aufgenommen.



Hapag-Lloyd und Ocean Network Express haben bereits im August einen neuen Intra-Asien-Dienst eingeführt, den Bohai Feeder (BHX). Mitte Oktober werden die Linienreedereien einen neuen Intra-Europa-Dienst einführen, den North Sea Poland Express (NPX), um das bestehende Feeder-Netzwerk weiter auszubauen.In einem ersten Schritt wird die Zusammenarbeit spezifische innereuropäische (BAX, NBS, NPX, REX, SDX, ADX, LEX) und innerasiatische (BHF, HAS, PID) Zubringerdienste abdecken. Bereits im August wurde die Kooperation im innerasiatischen Verkehr aufgenommen, für Oktober ist der Start innerhalb Europas geplant. Eine Ausweitung der Kooperation auf andere Schlüsselregionen ist zu gegebener Zeit vorgesehen.„Diese neue Kooperation stärkt die Präsenz von Hapag-Lloyd und Ocean Network Express in Europa und erweitert darüber hinaus das Dienstleistungsportfolio beider Unternehmen in Asien. Durch diese neue Zusammenarbeit können wir unseren Kunden weltweit ein deutlich besseres und einheitlicheres Feeder-Netzwerk anbieten", sagt Rolf Habben Jansen, Chief Executive Officer von Hapag-Lloyd.Hapag-Lloyd und Ocean Network Express arbeiten auch innerhalb der Allianz zusammen und kooperieren bei ihren Geschäften in Lateinamerika, Afrika und dem indischen Subkontinent.