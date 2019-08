Nachrichten › Aktuell Innovationen der Luftfracht auf der 4. Air Cargo Conference Aktuell | 46 46 0 Luftfracht | Mittwoch, 21 August 2019 | Fachleute aus Praxis und Forschung diskutieren am 28. und 29. August 2019 am Flughafen über Digitalisierung und das Recruiting der Fachkräfte von morgen



Die Air Cargo Conference richtet sich an Logistiker/-innen, Luftfrachtexpertinnen und -experten sowie Interessierte aus Wirtschaft und Wissenschaft. Sie bietet interessante Keynotes und lässt Zeit zum Austausch in lockerem Rahmen; auch die Präsentationen junger Start-ups haben wieder ihren Platz im Konferenzprogramm. Veranstalter sind der Fachbereich Wirtschaft und Recht der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS), Air Cargo Community Frankfurt e.V., die Hochschule Rhein-Main, das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (Fraunhofer IML) und Hessen Aviation.



Referenten sind unter anderem Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen und Dr.-Ing. Harald Sieke, beide Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, Staatssekretär für Digitale Strategie und Entwicklung Patrick Burghardt, Hessische Staatskanzlei, Boris Hueske und Harald Gloy, beide Lufthansa Cargo AG, Henk Mulder, International Air Transport Association (IATA), und Frank Franke von der Hilfsorganisation Luftfahrt ohne Grenzen / Wings of Help e. V.



Die Vorträge werden in Deutsch bzw. Englisch gehalten. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zum 25. August 2019 möglich unter folgendem Link: Die aktuellen Entwicklungen in der Luftfrachtbranche stehen im Mittelpunkt der „4. Air Cargo Conference“ am 28. und 29. August 2019 in Frankfurt am Main. Fokusthemen sind Künstliche Intelligenz (KI) und ihre Möglichkeiten für die Luftfracht sowie das Recruiting der Fachkräfte von morgen. Die Konferenz findet statt im House of Logistics and Mobility (HOLM) in Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen.Die Air Cargo Conference richtet sich an Logistiker/-innen, Luftfrachtexpertinnen und -experten sowie Interessierte aus Wirtschaft und Wissenschaft. Sie bietet interessante Keynotes und lässt Zeit zum Austausch in lockerem Rahmen; auch die Präsentationen junger Start-ups haben wieder ihren Platz im Konferenzprogramm. Veranstalter sind der Fachbereich Wirtschaft und Recht der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS), Air Cargo Community Frankfurt e.V., die Hochschule Rhein-Main, das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (Fraunhofer IML) und Hessen Aviation.Referenten sind unter anderem Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen und Dr.-Ing. Harald Sieke, beide Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, Staatssekretär für Digitale Strategie und Entwicklung Patrick Burghardt, Hessische Staatskanzlei, Boris Hueske und Harald Gloy, beide Lufthansa Cargo AG, Henk Mulder, International Air Transport Association (IATA), und Frank Franke von der Hilfsorganisation Luftfahrt ohne Grenzen / Wings of Help e. V.Die Vorträge werden in Deutsch bzw. Englisch gehalten. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zum 25. August 2019 möglich unter folgendem Link: https://www.fra-fr8.com/veranstaltungen/air-cargo-conference/#anmeldung Kommentare: