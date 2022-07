Nachrichten › Außenhandel & Zoll LogiMAT 2022: Integrierte Zollsoftware immer wichtiger Außenhandel & Zoll | 181 181 0 Anzeige | Mittwoch, 08 Juni 2022 |

Den internen Materialfluss sowie die Versand- und Exportabwicklung zu meistern scheint Unternehmen angesichts steigender Geschwindigkeit und Komplexität immer mehr vor Herausforderungen zu stellen. Die notwendigen Technologien für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement standen bei der diesjährigen LogiMAT im Fokus. Die Messe konnte nach zweijähriger Pause nun wieder erfolgreich stattfinden. An die logistischen Prozesse sind oft Exportabwicklung und weitere zollrelevante Schritte geknüpft. Hierfür gibt es Softwarelösungen, die den Anwender deutlich entlasten. Um zu zeigen, wie das in der Praxis aussieht, präsentierte sich die sonst eher online-orientierte BEX Components AG dieses Jahr zum ersten Mal auf der LogiMAT. Außenwirtschaft aus Leidenschaft Als Experte für Außenwirtschaft konzentriert sich die BEX fast ausschließlich auf die Kernthemen wie Ausfuhr, Sanktionslistenprüfung und Präferenzkalkulation. Dabei werden auch die damit verbundenen Themen wie Ausfuhrdokumente und Unterlagencodierung abgedeckt. Leichte Implementierung, Stabilität und eine intuitive Benutzerführung sind die maßgeblichen Merkmale der Lösungen. Für Firmen entstehen mit der Nutzung entscheidende Vorteile, da Fehler vermieden und Prozesse effizienter werden. Zusammen mit der einfachen Bedienung bringt das vor allem eine spürbare Steigerung im Komfort für den Anwender, der diese Aufgaben umsetzen muss. Bewährte Einfachheit Großes Potenzial bieten hierfür integrierte Außenwirtschaftslösungen, die die notwendigen Daten direkt aus dem Vorsystem abgreifen und die Aufgaben an die bestehenden Workflows im ERP anschließen. Dabei kooperiert die BEX Components AG mit einem Partnernetz aus vielen ERP-Spezialisten die Standardplugins z.B. für SAP®, Microsoft Dynamics® NAV und AX, Sage oder APplus bieten. Gerade für SAP-Anwender bieten diese zertifizierten Lösungen eine attraktive Alternative zu GTS. Messe-Highlights online nachholen Der Online-Vortrag „Sanktionslisten einfach online prüfen“ im Forum Innovationen.digital bot für alle Unternehmen, die mit ihren Geschäften auf der sicheren Seite sein wollen, einen wertvollen Einblick. Hierin wurden die verschiedenen Wege gezeigt, wie auch kleine Unternehmen Sanktionslistenprüfungen mit einem kostenfreien Onlineportal schnell korrekt durchführen können. Die Aufzeichnung des Vortrags können Sie unter folgendem Link finden: https://www.youtube.com/watch?v=TsIUjIqykh8 Messeunabhängig steht auch der digitale Berater der BEX zur Sanktionslistenprüfung zur Verfügung: www.bex.ag/berater-sanktionslisten/ Mehr Informationen finden Sie auf www.bex.ag Kommentare: