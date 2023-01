Nachrichten › Transport & Umschlag Luftfracht Nachfrage geht zurück 190 190 0 Transport & Umschlag | Freitag, 13 Januar 2023 | Internationale Luftfracht-Märkte im Detail, nach Verkehrsregionen, für November 2022



Die IATA, veröffentlicht ihre Daten für den November 2022, zum Angebot und der Nachfrage auf den globalen Luftfrachtmärkten, die zeigen, dass die Nachfrage nachlässt, da die ökonomischen Gegenwinde anhalten. Die globale Nachfrage, gemessen in Tonnenkilometern (CTKs*), sank im Vergleich zu November 2021 um 13,7% (-14,2% für interkontinentale Luftfracht-Verkehre). Die Kapazität, gemessen in verfügbaren Tonnenkilometern ACTK, lag im November 2022 um 1,9% unter dem Niveau von November 2021. Das war der zweite Rückgang, im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach der ersten im Monat davor, im Oktober, seit April 2022. Die internationale Frachtkapazität sank im Vergleich zu November 2021 um 0,1%. Im Vergleich zu den Vor-Covod-Niveaus, im November 2019, gab es einen geringeren Rückgan bei der Gesamtnachfrage (-10,1%), während die Kapazität um 8,8% zurückging. Im Branchenumfeld sind mehrere Faktoren entscheidend: Die globalen neuen Exportaufträge, ein wichtiger Indikator für die Nachfrage nach Fracht, waren im Oktober stabil. Bei den wichtigsten Wirtschaftsmächten schrumpfen die neuen Exportaufträge, außer in Deutschland, den USA und Südkorea, wo sie wuchsen.

Der globale Warenhandel erweiterte sich im Oktober um 3,3%. Angesichts der Abschwächung der Nachfrage nach Luftfracht deutet dies darauf hin, dass der Seefrachtverkehr der primäre Nutznießer war.

Der US-Dollar hat sich deutlich aufgewertet und fügt damit Kostendruck hinzu, da viele Kosten in US-Dollar denomiert sind. Dazu gehören auch die Kosten für Kerosin, die bereits auf hohem Niveau liegen.

Der Verbraucherpreisindex für die G7-Länder sank von 7,8% im Oktober auf 7,4% im November, der größte Monatsrückgang im Jahr 2022. Die Inflation bei den Produzentenpreisen (Input) reduzierte sich auf 12,7% im November, das bisher niedrigste Niveau im Jahr 2022. Die Luftfracht Nachfrage hat sich im November, der traditionellen Peaksaison, abgeschwächt. Die Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Unsicherheiten zeigt sich daran, dass die Nachfrage auf Monatsbasis relativ stabil ist. Aber die Marktsignale sind gemischt. Der November hatte mehrere Indikatoren mit Aufwärtspotential: Die Ölpreise stabilisierten sich,

die Inflation verlangsamte sich und

es gab eine leichte Erweiterung des globalen Warenhandels. Aber die schrumpfenden Exportaufträge weltweit und die steigenden COVID-Fälle in China sind Anlass zum sorgfältigen Monitoring, sagte Willie Walsh, Direktor der IATA. Kommentare: