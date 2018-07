Nachrichten › Aktuell Lufthansa Cargo vermarktet Luftfrachtkapazitäten in Echtzeit auf cargo.one Aktuell | 575 575 0 Luftfracht | Montag, 16 Juli 2018 | cargo.one ermöglicht Luftfrachtspediteuren die digitale Buchung verfügbarer Lufthansa Cargo Kapazitäten in Echtzeit zu Live-Spotraten mit sofortiger Bestätigung



Mit einem Kooperationsvertrag besiegeln cargo.one, Anbieter einer Airline-übergreifenden digitalen Plattform für die Vermarktung und Buchung von Luftfrachtkapazitäten, und Lufthansa Cargo ihre Zusammenarbeit. Damit öffnet Lufthansa Cargo einen neuen digitalen Vertriebskanal für das Spot-Segment. Die global verfügbaren Kapazitäten der Frachtfluggesellschaft werden dafür ins Angebot von cargo.one integriert. Die Partnerschaft zwischen cargo.one und Lufthansa Cargo ermöglicht es Luftfrachtspediteuren, verfügbare Luftfrachtkapazitäten für td.Pro und td.Flash volldigital, in Echtzeit und mit sofortiger Buchungsbestätigung auf dem gesamten verfügbaren Streckennetz von Lufthansa Cargo über cargo.one zu buchen. Die unter www.cargo.one erreichbare Plattform bietet den Kunden ein zeitgemäß aufbereitetes Onlineangebot. Alle wichtige Informationen zu den Verbindungen sowie die realen kapazitätsabhängigen und dynamischen Spotraten werden übersichtlich angezeigt. Für jede Verbindung werden zahlreiche Alternativen auf einen Blick dargestellt, so dass das optimale Angebot schnell gefunden werden kann. Alle Angebote basieren dabei auf verfügbaren Kapazitäten und Live-Spotraten. „Durch die Digitalisierung lassen sich Informationen heute in Sekundenschnelle um den Globus verbreiten. Daraus sind neue Erwartungen erwachsen, mit denen sowohl die Carrier als auch die Spediteure konfrontiert werden. Wir bietet unseren Kunden deshalb nun die Möglichkeit, Preise und Kapazitäten noch schneller austauschen und Services noch einfacher zu buchen“, so Peter Gerber, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Cargo. „Buchungsplattformen wie cargo.one werden zukünftig Spediteure dabei unterstützen, den Bedürfnissen ihrer Kunden noch besser gerecht zu werden. Das ist der nächste logische Schritt in der Digitalisierung unserer Branche.“ „Wir freuen uns darüber, dass wir Lufthansa Cargo als führende Luftfracht-Airline von unserem Ansatz, Luftfracht digital und in Echtzeit buchbar zu machen, überzeugen konnten. Viele Lösungen im Markt versprechen digitale Buchbarkeit. Die Realität ist, dass die angebotenen Raten in den meisten Fällen keinen Zugang zur Kapazität geben. Gerade in Zeiten starker Nachfrage bietet unsere Lösung Luftfrachtspediteuren einen garantierten Zugang zu Kapazität und das zur Live-Spotrate. Kommentare: