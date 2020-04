Nachrichten › Aktuell Online Messe - Software Zoll Compliance (so.zo.co) Aktuell | 328 328 0 Anzeige | Montag, 16 März 2020 | Die BEX Online Messe wird am Dienstag, den 17.03.2020 stattfinden (remote).

An diesem Tag werden unsere ausgearbeiteten Themen für Sie präsentiert und Sie können Live an den Diskussionen teilnehmen. Agenda: Sanktionslisten & Trade Compliance: Was sollte geprüft werden?

SANSCREEN – Sanktionslistenprüfung neu gedacht

Lieferantenerklärungen automatisieren

Coronavirus, Handelskriege… – DAS beschäftigt den Außenhandel

Freihandelsabkommen – aktueller Überblick

GENESYS – So meistern Sie Ihre Warenursprung- und Präferenzkalkulation

Brexit-Auswirkungen auf Zollprozesse Die 18. Internationale Fachmesse LogiMAT für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement wurde abgesagt. Diese Nachricht ist nicht nur für uns, sondern auch für Sie sehr bedauerlich. Deshalb bieten wir eine einfache und moderne Alternative an – die BEX Online Messe 2020 rund um Software für Zoll- und Complianceprozesse.An diesem Tag werden unsere ausgearbeiteten Themen für Sie präsentiert und Sie können Live an den Diskussionen teilnehmen. Agenda: Wir behalten uns Änderungen der Agenda vor.