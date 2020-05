Nachrichten › Aktuell Online-Seminar zur Exportkontrolle - Einfacher Einstieg in ein komplexes Thema Aktuell | 49 49 0 Anzeige | Donnerstag, 28 Mai 2020 |

Wie kaum ein anderes Land beruht der Erfolg der deutschen Wirtschaft auf dem Export. Die Pflicht zur Ausfuhrkontrolle betrifft nicht nur große, sondern auch viele kleine und mittelständische Unternehmen. Anders als in anderen Bereichen gibt es im Rahmen des Exportkontrollrechts keine Verfahrenserleichterungen oder geringere Anforderungen für Unternehmen, ungeachtet Ihrer Größe. Deswegen ist klar, dass jedes am Außenhandel teilnehmende Unternehmen sich in vollem Umfang mit der Exportkontrolle vertraut machen muss.

Unser Experte, Alexander Haun, verschafft Ihnen im Einsteigerseminar Exportkontrolle einen guten Einstieg in das komplexe Thema – von den Grundbegriffen bis hin zur praktischen Umsetzung. Die Teilnahme erfolgt dabei bequem online von Ihrem Arbeitsplatz oder vom Home-Office aus. Agenda: Teil 1 (10:30 Uhr bis 12 Uhr) Grundbegriffe

Ziele der Exportkontrolle

Der Ausfuhrverantwortliche

Rechtsfolgen

Sanktionslisten

Europäische Sanktionen

Sanktionen der Schweiz

Amerikanische Sanktionslisten

Länderembargo

Embargoarten

Mögliche Beschränkungen

Übersicht der aktuell geltenden Embargos Teil 2 (13:00 Uhr bis 14:45 Uhr) Güterlisten

Umschlüsselungsverzeichnis / Stichwortverzeichnis

Elektronische Zolltarif (EZT)

Auskunft zur Güterliste

Sensitive Verwendung

Genehmigungen

Genehmigungsarten

ELANK2 Verfahren

Nullbescheid

Endverbleibsdokumente

Praktische Umsetzung im Unternehmen Termin: Donnerstag, 18. Juni 2020 Beginn: 10:30 Uhr

Pause: 12:00 bis 13:00 Uhr

Ende: ca. 14:45 Uhr

Dauer: ca. 135 Minuten

Teilnahme remote über TeamViewer

Preis: 149, – € (zzgl. 19% Umsatzsteuer), Zahlung per Rechnung

Hier Anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ihre BEX Components AG – Zollsoftware für Unternehmen Kommentare: