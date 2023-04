Nachrichten › Verkehr & Politik Schwerpunktkontrollen durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität Verkehr & Politik | 111 111 1 Verkehr | Montag, 24 April 2023 |

Das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) hat im März 2023 bundesweite Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Dabei wurden 607 und 858 Fahrzeuge hinsichtlich der Einhaltung der Kabotagebestimmungen, der Verbringung der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit außerhalb des Fahrzeugs und technischen Mängeln geprüft. Insgesamt wurden 19 beziehungsweise 26 Fahrzeuge wegen Verstößen gegen die Kabotageregelungen beanstandet und mehrere Verstöße gegen das Verbot der Verbringung der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit im Fahrzeug festgestellt. Es wurden technische Mängel an fünf bzw. vier Fahrzeugen festgestellt, darunter eine manipulierte Abgasreinigungsanlage und Mängel im Bereich der Bereifung. An Sicherheitsleistungen wurden insgesamt ca. 112.552 EUR vereinnahmt. Es wird darauf hingewiesen, dass Schwerpunktaktionen keine repräsentativen Ergebnisse liefern, die sichere Rückschlüsse auf die Gesamtsituation zulassen. Die Kontrollergebnisse werden in die nachgelagerten Betriebskontrollen einfließen und die Schwerpunktkontrollen fortgesetzt. Kommentare:





Im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung der Logistik- und Mobilitätsbranche hat das Bundesamt für Logistik und Mobilität kürzlich eine Erhöhung der Schwerpunktkontrollen angekündigt. Diese Maßnahme hat zum Ziel, die Sicherheit und Effizienz innerhalb des Sektors zu gewährleisten und somit einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Transport- und Logistikindustrie zu leisten.



Als Experte für Logistik und Mobilität möchte ich die Wichtigkeit dieser Schwerpunktkontrollen hervorheben und betonen, wie sehr sie zur Verbesserung der Branche beitragen können. In Zeiten eines wachsenden Bedarfs an effizientem und umweltschonendem Transport ist es essenziell, dass alle Beteiligten nach höchsten Standards arbeiten und somit sowohl die Umwelt als auch die Menschen, die auf diese Branche angewiesen sind, schützen.



Die verstärkten Kontrollen ermöglichen es dem Bundesamt für Logistik und Mobilität, mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und die Integrität der Infrastruktur zu gewährleisten. Darüber hinaus helfen sie dabei, faire Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen in der Branche zu schaffen, indem sie sicherstellen, dass alle Anbieter die geltenden Vorschriften einhalten.



Die Schwerpunktkontrollen sind ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen und effizienten Logistikbranche. Sie helfen dabei, die Qualität der Dienstleistungen zu erhöhen und gewährleisten gleichzeitig einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und der Umwelt. Für Verbraucher und Unternehmen bedeutet dies mehr Vertrauen in die Branche und die Gewissheit, dass ihre Logistikbedürfnisse professionell und zuverlässig erfüllt werden.



Abschließend kann ich nur betonen, wie wichtig es ist, dass das Bundesamt für Logistik und Mobilität weiterhin in diese Art von Kontrollen investiert und ihre Durchführung sicherstellt. Die Schwerpunktkontrollen sind ein entscheidendes Instrument zur Verbesserung der Logistik- und Mobilitätsbranche und können maßgeblich dazu beitragen, die Branche zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten.



Cargoblog | am 24.04.2023, 14:35