Nachrichten › Aktuell Seminar „Lithiumbatterien“ am 26.06.2019 in Köln Aktuell | 63 63 0 Gefahrgut | Montag, 15 April 2019 | Seminar „Lithiumbatterien“ am 26.06.2019 in Köln



Rund um das Thema Lithiumbatterien gibt es viele Unsicherheiten. Den Transport von Lithiumbatterien im Straßen-, See- und Luftverkehr regeln die jeweiligen Vorschriften ADR/RID, IMDG-Code und IATA-DGR – doch alle Details zu kennen ist schwierig. Auch der Umgang mit den Energieträgern und ihren Gefahren bereitet Probleme in der Praxis. Transport, Umgang, Lagerung Das Grundlagen- Seminar zum Thema Lithiumbatterien des Bundesanzeiger Verlags gibt Ihnen einen Überblick über alles Wissenswerte bei Umgang, Lagerung oder im Brandfall. Die praxisnahe Darstellung relevanter Vorschriften wird ergänzt durch einen Bericht über Erfahrungen der Rettungskräfte und deren bewährte Taktiken zur Bekämpfung von Lithiumbatterie-Bränden. Das Seminar bietet die Gelegenheit, Ihre Fragen in einem begrenzten Teilnehmerkreis zu stellen und sich persönlich mit Experten und Kollegen auszutauschen. Das Seminar „Lithiumbatterien" findet am 26.06.2019 in Köln statt. Weitere Informationen finden Sie hier:

http://www.bundesanzeiger-verlag.de/lithiumbatterien Kommentare: