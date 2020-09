Nachrichten › Aktuell Webinar: Gefahrenquelle Lithiumbatterien Aktuell | 117 117 0 Gefahrgut | Freitag, 04 September 2020 | Webinar: Gefahrenquelle Lithiumbatterien

Transport von Lithiumbatterien im Straßen-, See- und Luftverkehr regeln die jeweiligen Vorschriften ADR/RID, IMDG-Code und IATA-DGR - kennen Sie alle Details? Und wie sieht es mit dem Umgang mit den Energieträgern und ihren Gefahren aus?

Rund um das Thema Lithiumbatterien gibt es viele Unsicherheiten. Denim Straßen-, See- und Luftverkehr regeln die jeweiligen Vorschriften ADR/RID, IMDG-Code und IATA-DGR - kennen Sie alle Details? Und wie sieht es mit dem Umgang mit den Energieträgern und ihren Gefahren aus? Die Grundlagen-Webinare bieten einen Überblick über alles Wissenswerte zu Umgang, Lagerung und Transport von Lithiumbatterien. Neben der praxisnahen Erläuterung relevanter Vorschriften in zwei Online-Modulen bleibt genug Raum für Ihre Fragen rund um die Energieträger.

Weitere Informationen und Anmeldung Kommentare: